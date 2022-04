Super Auftakt für RV Bösensell

Der Auftakt des diesjährigen Junior-Cups der Turniergemeinschaft (TG) Baumberge, eine Serie aus einer Dressurreiterprüfung der Klasse E und einem Stilspringwettbewerb, war fest in Bösenseller Hand. Lisa Schulze Zumkley gewann beim Turnier in Nienberge mit ihrem Pferd Dagalier sowohl die Dressur als auch das Springen und die daraus gebildete Kombinierte Prüfung jeweils mit der Wertnote 8,2. Neben den drei goldenen Schleifen gingen auch die zu vergebenen zweiten Plätze an Lisa Schulze Zumkley. Mit ihrem Schimmel Looping erhielt sie die Wertnote 7,8 in der Dressur und die Wertnote 8,0 im Springen, was im Durchschnitt eine 7,9 in der Kombinierten Prüfung bedeutete.

Ebenfalls über den zweiten Platz in einem E-Stilspringen freute sich ihre Schwester Johanna Schulze Zumkley. Sie erhielt mit Dagalier die Wertnote 7,7. In einer Dressurreiterprüfung der Klasse L konnte sie sich zusätzlich mit Higgins auf den fünften Rang platzieren. Ihre Vereinskollegin Kira Feieraband wurde in derselben Prüfung mit Rocky Achte.

Viele weitere Schleifen für den RV Bösensell wurden im Springparcours erritten. Lilly Uhr und Brentano wurden in einem A-Stilspringen 13. (7,6). Annika Reher sicherte sich in einem A**-Springen auf Sir Richard den dritten Platz. In einem weiteren A**-Springen wurde sie Zweite, dicht gefolgt von Jessica Krevert und La Finja auf Platz drei. Ihre Schwestern Michelle und Tanja Krevert waren ebenfalls erfolgreich im Parcours unterwegs. Michelle wurde mit Cinderella Achte in einem Punkte-A-Springen, Tanja platzierte sich nach schneller und fehlerfreier Runde auf dem dritten Rang in einem L-Springen.

Helena Kuhlmann und Tamina gingen beim Turnier in Olfen an den Start. Sie wurden mit der Wertnote 7,7 Dritte im E-Stilspringen.