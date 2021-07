SV Bösensell beginnt mit Heimspiel

Für Fußball-Bezirksligist SV Bösensell steht am Samstag (24. Juli) das nächste Testspiel an: Um 14.30 Uhr empfangen die SVB-Kicker den BSV Roxel.

Für Fußball-Bezirksligist SV Bösensell steht am Samstag (24. Juli) das nächste Testspiel an: Um 14.30 Uhr empfangen die SVB-Kicker den BSV Roxel. Vor der Saison war SVB-Stürmer Florian Bußmann zum Landesligisten aus der Nachbarschaft gewechselt.

Doch ehe sich Trainer Fabian Leifken mit Roxel beschäftigte, schaute er sich zunächst den Bezirksliga-Spielplan der Staffel 12 genauer an, der seit einigen Tagen bekannt ist. „Ich hoffe vor allem, dass die Saison dieses Mal beendet wird“, so der Coach. Der SVB startet am 29. August mit einem Heimspiel gegen den SC Hörstel, gegen den es in der annullierten Saison 2020/21 eine 3:6-Klatsche gab. „Da haben wir noch was gutzumachen“, sagt der Übungsleiter aus Bösensell. Im Anschluss folgen nach Spielplan zwei Auswärtsspiele: Zunächst gegen den TuS Graf Kobbo Tecklenburg (5.9.), dann gegen den TuS Recke (12.9.).

„Die Partie gegen Recke wird aber vermutlich auf den Donnerstag (9. September, die Red.) vorgezogen, weil jemand aus der Mannschaft heiratet. Die Begegnung würde dann bei uns angepfiffen“, so Fabian Leifken. Auch diese Partie fand in der vergangenen Serie ein Mal statt. Bösensell unterlag in einem denkwürdigen Match mit 3:5. Zur Pause hatte das Team aus den Baumbergen bereits mit 1:5 hinten gelegen, um Hälfte zwei mit 2:0 zu gewinnen.

Doch das alles ist Geschichte. Jetzt hofft Fabian Leifken nur, dass die Saison durchgezogen werden kann. Dann gäbe es am letzten Spieltag – dem 6. Juni 2022 – im Stadion am Helmerbach den Nachbarschaftsvergleich zwischen dem SVB und Concordia Albachten. Und würde danach der Klassenerhalt des Platzherren feststehen, dürfte der Jubel bis Münster zu hören sein.