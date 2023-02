SV Bösensell besiegt Nottulner Reserve

Der A-Ligist aus dem Kreis Münster setzte sich gegen den A-Ligisten aus dem Kreis Ahaus/Coesfeld mit 3:1 (3:0) durch. „Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt und lagen zur Pause verdient mit 3:0 vorne“, sagte SVB-Trainer Bernd Westbeld. Schon nach sieben Minuten traf Nils Schröder zum 1:0, nur fünf Minuten später stellte Tim Niesing auf 2:0. „Beide Tore hat Oliver Mersmann eingeleitet. Beim 1:0 setzte er geschickt Nils Schröder in Szene, beim 2:0 passte er gut zu Schröder, der dann Niesing bediente“, berichtete Westbeld. Den 3:0-Pausenstand erzielte dann Lutz Kröger aus dem Gewühl heraus (45.). „Wir haben nach den ersten 45 Minuten fünf Mal gewechselt. Dadurch kam ein Bruch ins Spiel“, erklärte der Bösenseller Fußballlehrer weiter, der sich in Minute 80 im Anschluss an einen Eckball von Cedric Reidegeld und der Kopfballverlängerung von Dennis Paul noch den 1:3-Anschlusstreffer von Robert Schwering notierte und zum Urteil kam: „Das war ein guter Test und ein Schritt in die richtige Richtung.“