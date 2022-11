SV Bösensell dankt Nienberge und will gewinnen

In einem Nachholspiel empfängt der SV Bösensell am Dienstag den SC Nienberge. Mit einem Sieg könnte sich der SVB von den Verfolgern Selm und Ottmarsbocholt absetzen.

Fällt am Dienstag im Heimspiel aus: Lars Rückel.

Der SV Bösensell muss nachsitzen: Im Nachholspiel vom vergangenen Sonntag empfängt der Tabellenzweite am Dienstag (8. November) den Elften SC Nienberge. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz am Helmerbach ist um 19.30 Uhr.

„Die Nienberger waren so nett, unserem Wunsch auf Spielverlegung zu entsprechen. Wir hätten aus unterschiedlichen Gründen am Sonntag auf viele Spieler verzichten müssen“, berichtet Bösensells Coach Christian Hester. Mit Lars Rückel, Hannes Volbracht und Robin Voßkühler fallen aber auch am Dienstag gegen den SCN neben den Langzeitverletzten drei wichtige Akteure aus. Immerhin befindet sich Volbracht schon wieder im Aufbautraining.

„Ich finde, dass die Nienberger Mannschaft besser ist als ihr Tabellenstand. Ihr fehlt bisher nur die Konstanz. Zuletzt haben sie zwei Mal in Folge gewonnen. Ich will hoffen, dass sie nicht gerade jetzt in Schwung gekommen sind“, sagt Hester.

Mit einem Sieg könnten sich die Bösenseller von den Plätzen drei und vier absetzen. Das ist ein Ergebnis aus den Sonntag-Spielen. Der Dritte SG Selm kam gegen SW Havixbeck nicht über ein 1:1 hinaus. Der Vierte BW Ottmarsbocholt unterlag zudem vor eigenem Publikum gegen GW Amelsbüren mit 1:2. Nur Spitzenreiter Wacker Mecklenbeck gab sich wieder mal keine Blöße und besiegte den TuS Hiltrup 2 mit 4:1.