SV Bösensell empfängt Borghorster FC

„Wir haben momentan zwei Möglichkeiten: entweder zu jammern über unsere vielen Verletzten und die aktuell zwei Coronafälle – oder einfach zu spielen.“ Mathias Krüskemper, Trainer von Bezirksligist SV Bösensell, und seine Elf wählen die zweite Alternative: „Wir geben alles und sehen dann, was am Ende dabei herauskommt.“

Der SVB steht vor englischen Wochen: Am Sonntag um 15 Uhr gastiert der Borghorster FC am Helmerbach, am Donnerstag GW Gelmer. Am darauf folgenden Sonntag reisen die Bösenseller zu Arminia Ibbenbüren, am Donnerstag darauf zum TuS Recke. Und das mit einem Kader, der auf Kante genäht ist: „Die Mannschaft stellt sich zurzeit von allein auf“, so Krüskemper.

Dabei haben die Schwarz-Gelben auch kein großes Polster mehr, dass ihnen im Kampf um den Klassenerhalt wenigstens ein bisschen Beruhigung schenken könnte. Der SVB liegt inzwischen auf dem letzten Nichtabstiegsplatz. Dabei ist die Tabelle „dank“ Corona und den vielen Spielabsagen noch krumm und schief. Der unmittelbar vor den Bösensellern liegende SV Mesum 2 hat schon zwei Partien mehr absolviert, der direkt auf den SVB folgende SC Münster 08 eine weniger.

Der nächste Bösenseller Gegner ist anders als viele Mannschaften in dieser Liga jenseits von Gut und Böse. Der Borghorster FC ist Tabellendritter und hat mit Abstiegssorgen nichts am Hut. Dem souverän führenden Ligaprimus Concordia Albachten wird der BFC allerdings auch nicht mehr gefährlich werden können.

„Das ist ein starker Gegner, eine Mannschaft, die von vornherein oben mitspielen wollte“, sagt Krüskemper. Das Hinspiel in Borghorst verlor sein Team mit 1:3 nach einer schwachen ersten Halbzeit.

Doch trotz Außenseiterrolle und Personalnot gehen die Schwarz-Gelben alles andere als fatalistisch in die Heimpartie: „Wir wollen wieder unseren Zuschauerjoker ziehen. Gegen Kobbo Tecklenburg hatten wir über 200 Zuschauer am Platz, das ist unser Trumpf.“