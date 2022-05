SV Bösensell empfängt Borghorster FC

Bösensell

Der SV Bösensell, dessen Chancen auf den Klassenerhalt wohl nur noch theoretisch sind, kann dem Saisonende ohne Druck entgegensehen. Gegen den Borghorster FC, der am Donnerstag (5. Mai) am Helmerbach gastiert, will der SVB zumindest den ersten Sieg nach langer Zeit einfahren.

-chrb-