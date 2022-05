SV Bösensell empfängt Burgsteinfurt

Die Hoffnung, dass der SV Bösensell seinen ersten Saisonsieg im Kalenderjahr 2022 einfahren würde, hat sich nicht erfüllt. Die Schwarz-Gelben verloren auch das Nachholspiel auf eigenem Platz gegen den Borghorster FC mit 1:4 (0:4). Es war die fünfte Niederlage des Teams von Mathias Krüskemper und Fabian Leifken in Folge, dessen Chancen auf den Klassenerhalt nach zwei Jahren in der Bezirksliga nur noch theoretischer Natur sind. Die beiden Trainer schauen schon nicht mehr auf die Tabelle, sondern hoffen, sich in den letzten fünf Spielen mit möglichst guten Auftritten und hoffentlich noch einem oder mehreren Siegen in die Kreisliga zu verabschieden.

Dass es gegen den Tabellenfünften Borghorster FC nicht zu einem Dreier und auch nicht mehr zu einem Remis reichen würde, war dem Bösenseller Trainerteam und den Anhängern am heimischen Kunstrasen am Donnerstagabend schnell klar. Schon zehn Minuten vor der Pause war das Ding durch, es ging nur noch um die Höhe des Gästesieges. Marvin Bingold erzielte bereits in der achten Minute die BFC-Führung, dann legten Marcel Thoms (27.), Joshua Olden (30.) und wieder Bingold (34.) zügig nach. Zu einem Kantersieg kam es dennoch nicht. Nach dem Seitenwechsel traf nur noch einer: der Bösenseller Nils Schulze-Spüntrup, der in der 63. Minute das Ergebnis für den Außenseiter etwas erträglicher gestaltete.

SVB: Schölling – Lips, Schulze Spüntrup, Kröger (46. Volbracht), T. Leifken, Janning (78. Juchem), Evels, Voßkühler (68. Sutholt), Farwick (46. J. Leifken), Lohse, L. Leifken.

Die Abschiedstournee der Bösenseller geht weiter – mit einem weiteren Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr. Dann wird es für das Team von Krüskemper und Leifken aber kaum leichter werden als am Donnerstag. Diesmal kommt der Tabellendritte SV Burgsteinfurt. Das Hinspiel gewann dieser knapp mit 2:1 – wobei die Bösenseller den Anschlusstreffer durch Till Leifken erst in der fünften Minute der Nachspielzeit erzielten und die Gastgeber nach zwei gelb-roten Karten in der 81. und 88. Minute in zweifacher Unterzahl waren.