SV Bösensell empfängt BW Aasee

Der SV Bösensell hat den Klassenerhalt in der Bezirksliga schon lange abgeschrieben. Am Sonntag (22. Mai) könnte der Abstieg endgültig fix sein – nur wenn der SVB gegen BW Aasee gewinnt und Germania Hauenhorst am Freitagabend gegen den TuS Recke verloren haben sollte (Spiel fand nach Redaktionsschluss statt), wäre Bösensell theoretisch noch zu retten. Daran glaubt am Helmerbach jedoch niemand mehr. Hoffnung gibt es jedoch noch bei den Kickern vom Aasee, die am Sonntag um 15 Uhr beim SVB auflaufen. Denn für die Blau-Weißen ist noch alles drin, sie sind – Stand Donnerstag – punktgleich mit dem Team aus Hauenhorst, das auf dem letzten Nichtabstiegsplatz steht. Die Gäste aus Münster werden also alles geben, um drei Punkte zu entführen. Das Hinspiel zwischen BWA und Bösensell endete torlos, doch aktuell ist der SVB nach sieben Niederlagen in Folge auch gegen Aasee klarer Außenseiter.