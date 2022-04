SV Bösensell empfängt den SV Mesum 2

Die dritte Niederliga in Folge hat der SV Bösensell beim TuS Recke kassiert. Am Sonntag geht es für den SVB schon wieder weiter: Dann empfängt er den SV Mesum 2.

Ihre dritte Niederliga in Folge haben die Bezirksliga-Fußballer des SV Bösensell beim TuS Recke kassiert. Sie verloren das Nachholspiel am Donnerstagabend mit 1:2 (0:2). Am morgigen Sonntag geht es für den SVB schon wieder weiter: Um 15 Uhr empfängt er den SV Mesum 2 am heimischen Helmerbach.

Den Tabellen-14. Bösensell und den Zwölften SVM 2 trennen zwei Plätze und drei Punkte. Doch obwohl die Gastgeber einen Abstiegsplatz belegen, stehen sie gegenüber den Mesumern aktuell nicht unbedingt schlechter da: Sie haben zwei Spiele weniger absolviert. Dazu haben sie das Hinspiel mit 2:1 gewonnen.

Auch Bösensells Trainer Fabian Leifken sieht dem Wiedersehen gegen die SVM-Reserve keineswegs pessimistisch entgegen: „Wir haben in Recke gesehen, dass wir trotz unserer Personalnot noch immer in der Liga mithalten können, wenn wir so spielen, wie in der zweiten Halbzeit.“

Die Partie beim TuS habe das Team in Hälfte eins verloren, weil es viel zu verhalten aufgetreten sei. Das nutzten die Gastgeber zu einer 2:0-Pausenführung. Nach einem Diagonalball hatte Reckes Lucas Bovenschulte frei vor SVB-Keeper Marvin Holstein gestanden und diesem keine Chance gelassen (21.). Sechs Minuten später erhöhte Marvin Strotmann nach einer bereits geklärten Standardsituation per Distanzschuss aus 20 Metern.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Bösenseller selbstbewusster und kamen schnell zu einem ersten Erfolg. Elf Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Oliver Mersmann mit einem Fernschuss aus 20 Metern den Anschlusstreffer. Und der SVB blieb am Ball. Nur zwei Minuten nach dem 1:2 hatte Lars Rückel bereits den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber ebenso an TuS-Keeper Jens Klemusch wie später Leonard Lohse (83.). In der Nachspielzeit schoss Kapitän Till Leifken den Ball über das Mesumer Tor.

Nun hoffen die SVB-Trainer Fabian Leifken und Matthias Krüskemper, dass diese zweite Halbzeit ihren Spielern Rückenwind verleiht vor der Heimpartie gegen Mesum. Personell gibt es einen kleinen Lichtblick: Der zuletzt angeschlagene Hendrik Evels ist wieder im Kader.