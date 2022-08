SV Bösensell empfängt Füchtorf

Die neuen Trainer des SV Bösensell stehen am Sonntag bei ihrem ersten Pflichtspiel an der Seitenlinie des SVB-Platzes am Helmerbach. Der Bezirksliga-Absteiger empfängt in der ersten Runde den klassengleichen SC Füchtorf.

Die neuen Trainer des SV Bösensell, Christian Hester und Bernd Westbeld, stehen am Sonntag bei ihrem ersten Pflichtspiel an der Seitenlinie des SVB-Platzes am Helmerbach. Um 15 Uhr empfängt der Bezirksliga-Absteiger in der ersten Runde des Kreispokals den klassengleichen SC Füchtorf aus der Liga-Parallelstaffel A 1.

„Wir haben uns relativ wenig mit Füchtorf befasst, wir schauen eher auf uns selbst“, sagt Hester. Das neue Trainerduo hat fast alle Mann an Bord, fehlen werden nur Julius Leifken und Mirko Lips (beide im Urlaub) sowie der Langzeitverletzte Hinnerk Vedder. „Uns stehen 23 Mann zur Verfügung“, so Hester. Kein Vergleich also zur Rückserie der vergangenen Saison, als die Schwarz-Gelben wegen Corona und vieler Verletzter chronisch dezimiert waren.

Verlassen konnten sich die Bösenseller dagegen immer auf die heimischen Anhänger, die ihrem Team immer die Treue hielten und wohl auch am Sonntag wieder zahlreich den Platz säumen werden. „Darauf freuen Bernd und ich uns besonders“, sagt Christian Hester.