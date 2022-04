SV Bösensell erwartet GW Gelmer

Der SV Bösensell empfängt am Donnerstag (21. April) GW Gelmer zur Nachholpartie. Dann soll es für die Gelb-Schwarzen besser laufen als im Hinspiel.

„Mit Gelmer haben wir noch eine Rechnung offen, im Hinspiel haben wir uns völlig ergeben.“ Mit Grausen erinnert sich Trainer Mathias Krüskemper an das 0:2 der Bösenseller bei den Grün-Weißen. Am heutigen Donnerstag sehen sich die beiden Teams wieder, Anpfiff am Helmerbach ist um 19.30 Uhr.

Das Auftreten ihres Teams ist für den SVB-Coach und seinen Trainerkollegen Fabian Leifken mindestens ebenso wichtig wie das Ergebnis: „Man muss vom Platz gehen und sagen können: ,Wir haben alles gegeben‘“, mahnt Krüskemper. Das sei in Gelmer ebenso wenig der Fall gewesen wie zuletzt am Ostermontag beim 0:4 in Emsdetten. „Wir wollen einfach sehen, dass wir guten Fußball spielen.“

Ein gutes Vorzeichen für das heutige Nachholspiel ist die aktuelle Personalsituation, wenn auch nur bedingt: „Zum Glück haben wir diesmal einen recht breiten Kader, aber viele Spieler, die dabeisein werden, sind immer noch angeschlagen. Wir machen am Mittag eine kleine Telefonkonferenz, um zu schauen, wer einigermaßen fit ist.“

Die in der Rückrunde noch immer sieglosen Bösenseller könnten einen Dreier oder wenigstens einen Punkt gut gebrauchen. Das gilt jedoch auch für die Gelmeraner, die ebenfalls im Kampf gegen den Abstieg stecken.