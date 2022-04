SV Bösensell „fast schon lethargisch“

Als friedliches Nebenherlaufen – so beschrieb Mathias Krüskemper, Trainer des Bezirksligisten SV Bösensell, die 0:4-Niederlage (0:2) seiner Mannschaft gegen die Spielvereinigung Emsdetten. „Wir haben es nie geschafft, in die Nähe des Sechzehners zu kommen, sind nicht in die Zweikämpfe gegangen und waren schon fast lethargisch. So haben wir es dem Gegner sehr leicht gemacht.“ Folgerichtig stand es bereits nach 19 Minuten 2:0 für den Tabellenachten. Während sich die Gastgeber zahlreiche Möglichkeiten erspielten, reichte es für Bösensell nicht einmal für Halbchancen. Lediglich mit einem Freistoß von Till Leifken, der an allen vorbeisegelte und einem Querpass von Marvin Holstein schafften es die Schwarz-Gelben in Tornähe. Hatte der Coach vor dem Spiel noch gehofft, den Schwung aus dem Unentschieden gegen Hauenhorst mitnehmen zu können, sprach er nach 90 Minuten von einem blutleeren Auftritt seiner Jungs. Das nutzten die Emsdettener aus und erhöhten im zweiten Durchgang auf 4:0 (54./69.). Die Niederlage hätte durchaus höher ausfallen können, doch SVB-Keeper Tim Schölling hielt zehn Minuten vor dem Ende einen Foulelfmeter. „Vielleicht hätte uns eine richtige Klatsche auch mal gut getan“, war sich der Trainer nicht sicher, ob das 0:4 für einen Weckruf ausreicht.