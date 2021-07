SV Bösensell feiert nach langer Zeit einen Sieg

Große Erleichterung beim SV Bösensell: Nach einer langen, langen Durststrecke gelang dem Fußball-Bezirksligisten wieder ein Sieg. Mit 3:1 (1:0) setzte sich die Mannschaft des Trainerduos Mathias Krüskemper/Fabian Leifken bei A-Ligist Fortuna Seppenrade durch.

Nach dem Abpfiff konnte sich Krüskemper nicht mal mehr an den letzten Sieg seines Teams erinnern: „Ich weiß es wirklich nicht. Die ersten drei Spiele in der jetzigen Vorbereitung haben wir allesamt verloren. Die acht Meisterschaftsspiele in der annullierten Saison davor ja auch . . . ich weiß es wirklich nicht.“ Dem Mann kann aber geholfen werden. Zuletzt in der Sommervorbereitung für die Saison 2020/21 gewann der SVB am 30. August bei Union Lüdinghausen mit 2:1. Das ist jetzt schon fast ein Jahr her.

Entsprechend ausgelassen feierten die Bösenseller am Donnerstag ihren Sieg in Seppenrade. „Ich habe den Jungs nach dem Abpfiff gesagt, dass sie in die Kabine gehen, die Musik laut aufdrehen und den Sieg ordentlich feiern sollen. Das haben sie auch getan“, berichtete Mathias Krüskemper.

Schon nach sieben Minuten stand der reaktivierte Christoph Hohmann erstmals im Mittelpunkt. Der erfahrene Mittelfeldspieler bediente Oliver Mersmann, der zur Gästeführung traf. In der ausgeglichenen Partie hatte die Fortuna mehr Ballbesitz. Gegen die kompakt stehende SVB-Defensive wurde es aber nur bei ein paar wenigen langen Bällen gefährlich. „Ansonsten konnten wir den Gegner gut von unserem Tor weghalten“, so Krüskemper.

In Halbzeit zwei blieb Bösensell vor dem Tor effektiver. In der 68. Minute schickte Till Leifken seinen Mitspieler Nils Schulze Spüntrup auf die Reise. Der Stürmer spielte seine Schnelligkeit aus und erhöhte auf 2:0. Für das 3:0 zeichnete Lutz Kröger verantwortlich. Der Youngster traf nach herrlichem Zusammenspiel mit Nils Schulze Spüntrup sehenswert. Drei Minuten vor dem Abpfiff gelang Seppenrade durch Jonas Bielawski nur noch der Ehrentreffer.

Das für Sonntag geplante Testspiel des SVB in Buldern findet nicht statt. Grund: Der Gastgeber kann keine Mannschaft stellen.