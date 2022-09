SV Bösensell hat keine Angst vor großen Namen

Für die vielen Volleyballfreunde in Bösensell gab es in der Grundschulturnhalle jetzt zwei Siege an einem Tag zu feiern. Toll: Schon am Donnerstag geht es mit einem weiteren Heimspiel der Ersten weiter.

Groß war die Freude bei der Damenmannschaft des SV Bösensell nach ihrem Heimerfolg. Am heutigen Donnerstag ist die Erste schon wieder in eigener Halle im Einsatz.

Für die vielen Volleyballfreunde in Bösensell gab es in der Grundschulturnhalle jetzt zwei Siege an einem Tag zu feiern: In der Kreisliga setzte sich das zweite Damenteam des SVB gegen den TV Dülmen 3 durch, im Anschluss besiegte die Erstvertretung den USC Münster 4.

Mit 3:1 (25:18, 20:25, 25:18, 25:23) triumphierte zunächst der SVB 2 gegen den TV Dülmen 3 durch. Es waren gleichzeitig die ersten drei Punkte der jungen Bösensellerinnen als Damenteam.

Nach einem ausgeglichenen Beginn steigerte sich der SVB im ersten Satz, dessen Gewinn schon einen Erfolg bedeutete. In Abschnitt zwei ließ die Konzentration indes nach und das Team unterlag mit 20:25. Über druckvolle Angaben – insbesondere von Thea Kreft, Inka Hübner und Zara Timmerhinrich – fanden die Bösensellerinnen dann aber ab dem dritten Durchgang wieder zu ihrem Spiel. Auch die Annahme und der Spielaufbau gelangen nun wieder besser. Im letzten Satz kämpfte das Heimteam zudem aufopferungsvoll und machte einen zwischenzeitlichen Fünf-Punkte-Rückstand wieder wett, um am Ende die Punkte einzufahren. „Die Spannung war enorm, gerade im letzten Satz. Aber die Spielerinnen wollten unbedingt gewinnen und haben alles dafür gegeben“, sagte Trainer Rainer Timmerhinrich, der dem Team eine Steigerung zum ersten Spieltag attestierte.

Feierten den ersten Sieg als Damenteam: die jungen Mädchen des SVB 2 mit Trainerin Sonja Dirkmann und Coach Rainer Timmerhinrich. Foto: SV Bösensell

Die erste Damenmannschaft des SVB empfing direkt im Anschluss an gleicher Stätte den USC Münster 4. Gegen die Nachwuchsspielerinnen des Bundesligisten gewann der SVB am zweiten Spieltag der Bezirksklasse nach 90 Minuten mit 3:0 (25:8, 25:18, 28:26).

Im gesamten Spiel setzte der SVB die Gegnerinnen mit starken Aufschlägen unter Druck. Insbesondere im ersten Satz erspielten sich die Bösensellerinnen so eine schnelle 5:0-Führung, sodass der gegnerische Trainer sofort zu einer Auszeit gezwungen war. Im weiteren Verlauf mühten sich die Münsteranerinnen, Löcher in der Abwehr des SVB zu finden. Doch die Gastgeberinnen reagierten gut und stellten sich auf das variable Spiel des USC ein. In der Defensive holten sie sogar aussichtslose Bälle und bauten dann das eigene Spiel um die Mittelangreiferinnen Laura Wenzek und Maira Baumeister auf, die die Spielzüge erfolgreich beendeten.

Im zweiten Satz steigerte sich der USC. Bis zur Mitte des Durchgangs waren beide Teams gleichauf. Erst mit einer starken Aufschlagserie der eingewechselten Edda Maaß setzte sich der SVB im zweiten Satz auf 22:17 ab. Neele Offermann legte nach und punktete zum 25:18-Satzgewinn.

Dass der USC nicht in eine schnelle Niederlage einwilligen wollte, machten die Münsteranerinnen im dritten Satz deutlich. Die Gäste agierten nun wesentlich konzentrierter. Doch die SVB-Trainerinnen Christa Offermann und Christiane Koch hatten den SVB hervorragend eingestellt. Mit beeindruckenden Abwehraktionen brachten Laura Wenzek und Marie Braun ihr Team zurück ins Spiel. Die Annahme stabilisierte sich, sodass die Zuspielerinnen Neele Offermann und Antonia Koch umsichtig und effektiv ihre Angreiferinnen einsetzen konnten. Am Ende waren mehrere Satzbälle notwendig, um den Erfolg sicherzustellen. „Heute haben wir bewiesen, dass wir in der Bezirksklasse angekommen sind“, sagte Christiane Koch.

Der nächste Gegner reist schon heute an: In der vorgezogenen Partie erwarten die SVB-Damen den bisher ebenfalls ungeschlagenen TSV Handorf. Spielbeginn ist um 20.15 Uhr.