SV Bösensell holt Zähler beim SC Münster 08

Und das, obwohl der SVB-Keeper erst in der Nachspielzeit zum zweiten Mal hinter sich greifen musste. So ärgerlich dieser späte Gegentreffer war, so verdient war er auch. „Der Gegner war wie erwartet spielbestimmend und hatte deutlich mehr Chancen. Aber Mannschaften wie 08 sind nicht unser Anspruch“, weiß Krüskemper, wo er seine Mannschaft einzuordnen hat. Kämpfen, verteidigen und lauern – das sind die Dinge, auf die es in jedem Spiel aufs Neue ankommt. Und das gelingt momentan ziemlich gut. „Wir haben einen weiteren Punkt gegen eine Mannschaft geholt, die nicht unsere Kragenweite ist.“

Alleine Gunnar Weber hatte aufseiten der Münsteraner laut des SVB-Coaches neun Torchancen, von denen er vier hätte machen müssen. Doch dank einer guten Defensivleistung und zwei Torhütern, auf die sich die Schwarz-Gelben in jeder Situation verlassen können – Marvin Holstein musste in der 66. Minute aufgrund von Nasenbluten durch Tim Schölling ersetzt werden – trafen die Gastgeber nur zwei Mal. Oder besser gesagt, drei Mal. Denn ein Ball landete nach einer scharfen Hereingabe von Marvin Janning zur Bösenseller Führung im 08-Tor (58.). Eine Verunsicherung war beim Platzherren nach dem Rückstand jedoch nicht zu spüren.

„Sie haben unfassbar viel kombiniert und hatten bestimmt 80 Prozent Ballbesitz“, war die Überlegenheit der Münsteraner nicht zu übersehen. Mehr als verdient fiel demnach in der 60. Minute nach einem Durcheinander im Sechzehner der Ausgleich. Und auch auf die erneute Führung durch Robin Voßkühler (81.), der frei vor dem Tor einen Konter vollendete, hatte Münster die richtige Antwort - spät, aber eben nicht zu spät. „Da waren wir uns nicht einig, wer zum Ball geht“, wäre der Treffer durchaus vermeidbar gewesen.

Nach der ersten Enttäuschung blieb jedoch die Freude über den 18. Punkt und eine weitere Erkenntnis: „Die Gegner haben Probleme gegen uns. Wir halten gut zusammen und man sieht, was man damit erreichen kann.“