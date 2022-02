SV Bösensell in Hörstel: Harter Kampf auf Rasen

Beim SC Hörstel hatte der SV Bösensell zum Rückrundenauftakt so seine Probleme mit dem Rasen – vor allem in der ersten Hälfte. Nach der Pause kämpften sich die Gäste dann zurück. Für einen SCH-Spieler endete die Partie vorzeitig.

Mit einem 1:1 (1:0) trennten sich zum Rückrundenauftakt die Bezirksligisten SC Hörstel und SV Bösensell. „Für uns war das nach sehr, sehr langer Zeit wieder ein Spiel auf Rasen, der natürlich in dieser Jahreszeit nicht leicht zu bespielen war“, so Gästetrainer Fabian Leifken nach dem Schlusspfiff. „Entsprechend schwer haben wir uns dann vor allem in der ersten Halbzeit getan.“

So unterliefen den Schwarz-Gelben vor allem in der ersten Hälfte einige Fehler im Spielaufbau. Einer dieser Fehler führte zum 0:1 aus Bösenseller Sicht, als Hörstels Stürmer Julin Muthulingam den Ball ergatterte und aus acht Metern einschoss (20.).

Nach dem Seitenwechsel kam der SVB mit den Platzverhältnissen besser zurecht – und profitierte nun seinerseits von einem Fehler des Gegners. Nach einem langen Ball der Gäste lief SCH-Keeper Lars Rieskamp weit aus seinem Kasten und wollte das Leder einem seiner Vorderleute zuspielen. Doch er traf den Ball nicht richtig – der wenige Minuten zuvor eingewechselte Linus Leifken war zur Stelle und traf aus 25 Metern (66.).

Das war noch nicht das Ende, denn beide Mannschaften hätten in den letzten zehn Minuten noch einen weiteren Treffer nachlegen und sich damit zusätzlich die Punkte zwei und drei sichern können. In der 82. Minute landete Hörstel einen Pfostentreffer, und drei Minuten später ging der Ball nur knapp am Gehäuse von SVB-Keeper Tim Schölling vorbei.

Auf der Gegenseite hatte Oliver Mersmann das 2:1 aus Gästesicht auf dem Fuß, doch diesmal war Rieskamp auf dem Posten. Andernfalls wäre das – in der dritten Minute der Nachspielzeit – wohl die Entscheidung gewesen.

Zumal die Gastgeber ab der 89. Minute nur noch zu zehnt waren. SCH-Spieler Julin Muthulingam, der Torschütze zum 1:0, rastete nach einem Foul an ihm aus, schlug um sich, traf dabei Dominik Höhne am Kopf und durfte konsequenterweise dann auch etwas früher duschen gehen als seine Mannschaftskollegen.

„Wir hätten natürlich gerne drei Punkte mitgenommen“, bilanzierte Fabian Leifken. „Aber nach dem Spielverlauf sind wir mit dem Ergebnis zufrieden und froh, dass wir uns in der zweiten Hälfte zurückgekämpft haben. Außerdem ist für uns jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt wichtig.“

SVB: Schölling – Lips, T. Leifken, Höhne, Kröger (36. Evels) – Voßkühler (46. Rückel), Farwick, Volbracht (81. Sutholt), Vedder, Mersmann – Janning (60. L. Leifken).