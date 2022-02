SV Bösensell ist Meister und steigt auf

Ohne Niederlage hat der SV Bösensell die Saison beendet und steigt in die Bezirksklasse auf. Am letzten Spieltag landeten die SVB-Frauen noch einmal zwei 3:0-Siege.

„So sehen Sieger aus“ skandierte das Team, „We are the Champions“ schallte es aus den Lautsprecherboxen. Am letzten Kreisliga-Spieltag sorgten die Volleyball-Damen des SV Bösensell in eigener Halle für gute Stimmung. Überglücklich lagen sie sich in den Armen und hüpften vor Freude.

Gerade hatten sie den letzten Ball in einem umkämpften Spiel zum verdienten 3:0-Erfolg (25:20, 26:24, 25:17) über den Mitkonkurrenten TV Dülmen 2 auf den Boden gebracht. Die Dülmenerinnen zeigten sich als faire Verliererinnen, obschon sie damit in der Kreisliga bleiben, während der SVB in der nächsten Saison in der Bezirksklasse spielen wird.

„Es konnte sich nur zwischen Dülmen und uns entscheiden, wie schon im letzten Jahr“, resümierte Trainerin Christa Offermann. „Rechtzeitig zum Höhepunkt haben die Mädels ihre beste Saisonleistung gezeigt“, meinte Offermanns Kollegin Christiane Koch.

Dülmen 2 zieht noch einmal an

Der erste Satz hatte sich sehr ausgeglichen gestaltet. Zum Ende hin gelang es den Bösensellerinnen, sich dann doch entscheidend nach vorne zu bringen.

Zu Beginn des zweiten Satzes erarbeiten sich die Damen aus der Tiberstadt einen Sechs-Punkte-Vorsprung durch präzise Angaben und gute Angriffe über die Mittelposition. „In dieser Phase haben wir den Mittelangriff des TV nicht in den Griff bekommen“, so Koch. Doch dann brachte Laura Wenzek den SVB mit einer fulminanten Aufschlagserie auf die Gewinnerstraße. Kurzfristig glich Dülmen noch zum 24:24 aus. Doch die letzten beiden Punkte gehörten wieder den Bösensellerinnen.

Im dritten Satz lag der SVB schnell vorne, dem TV ging ein wenig die Puste aus. „Unsere Angaben waren druckvoll. Die Mannschaft hat um jeden Punkt gekämpft“, freuten sich Offermann und Koch.

Das hatte sich schon im ersten Spiel des Tages gezeigt, in dem sich der SVB gegen Arminia Appelhülsen 2 ungefährdet mit 3:0 Sätzen (25:14, 25:15, 25:11) durchgesetzt hatte. Die Arminen agierten motiviert. Es schien, als wollten sie dem SVB durchaus einen Strich durch die (Aufstiegs-)Rechnung machen. Aber letztlich waren die Angaben der Bösensellerinnen zu druckvoll, die Annahme der Appelhülse­nerinnen zu instabil.

Einen guten Tag erwischten auch die Libera des SVB, Johanna Maaß und Merle Sandbaumhüter. Sowohl in der Annahme als auch in der Abwehr sicherten sie wichtige Punkte. „Einen Aufstieg in eigener Halle zu schaffen ist immer schön. Wir sind alle sehr happy. Und die Unterstützung unserer Fans heute war Gold wert“, so die Trainerinnen.