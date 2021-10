SV Bösensell kämpft Emsdetten 05 nieder

Der SV Bösensell bleibt in dieser Saison ein unangenehmer Gegner: Das musste am Sonntag auch Emsdetten 05 erfahren.

Die Gäste waren als Tabellensiebter zum Helmerbach gekommen und fuhren nach der 1:2 (1:1)-Niederlage als Tabellenzehnter wieder ab. Das Team des Trainerduos Fabian Leifken/Mathias Krüskemper hingegen verbesserte sich nach dem fünften Dreier auf Rang sieben.

„Vielleicht ist der Sieg etwas glücklich, doch unsere Mannschaft hat heute mit großer Leidenschaft verteidigt. Die ersten 20 Minuten waren zudem mit die besten in der bisherigen Saison“, erklärte Fabian Leifken.

In der Tat war der SVB in der Anfangsphase sehr präsent und hätte bereits früh durch Oliver Mersmann in Führung gehen können. Diese gelang jedoch erst Hannes Volbracht nach einer Viertelstunde.

Danach verlor der SVB immer mehr den Zugriff auf den Gegner, der das Zepter nun in die Hand nahm. „Wir haben irgendwann angefangen, mit langen Bällen zu operieren. Das spielte Emsdetten in die Karten. Das 1:1 lag förmlich in der Luft“, berichtete Fabian Leifken, der zunächst noch eine Rettungstat von Leonard Lohse auf der Linie sah. In der 36. Minute war es dann aber so weit und Tim Schomaker netzte zum 1:1 ein.

Nach dem Wiederanpfiff warfen sich die Bösenseller in jeden Zweikampf. Die technisch besseren Gäste fanden gegen diese Leidenschaft einfach kein Gegenmittel. Dafür hatte das Trainerduo eine Idee und wechselte in der 69. Minute Marvin Janning ein. Dieser bedankte sich nur sechs Minuten später mit einem wunderschönen Distanzschuss in den Knick zum 2:1. Dabei blieb es, weil die Gastgeber an diesem Tag keinen Zweikampf verloren gaben.