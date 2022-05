SV Bösensell lässt sich beim Zweiten auskontern

Beim Tabellenzweiten SC Greven 09 kann man verlieren. Das sieht auch Fabian Leifken so. Der Trainer des heimischen Fußball-Bezirksligisten SV Bösensell ärgerte sich nach der 0:2 (0:0)-Niederlage am Freitagabend indes darüber, dass beide Gegentreffer der Platzherren nach Kontern fielen. „Nach einem Einwurf von uns in deren Hälfte wurde der Querpass abgefangen und es stand 0:1. Beim zweiten Gegentreffer haben wir in der Vorwärtsbewegung einen Gegenspieler angeschossen und wurden prompt bestraft.“

Beide Treffer fielen erst in Durchgang zwei. In den ersten 45 Minuten hatten die SVB-Kicker viel Platz und ließen den Ball ruhig durch die eigenen Reihen laufen. Marvin Janning hatte mit einem Freistoß in der 35. Minute sogar die Chance, Bösensell in Führung zu bringen. 09-Torhüter Luca Dömer lenkte das Leder jedoch zur Ecke ab. Doch auch die Grevener hätten in der ersten Halbzeit in Führung gehen können. Allerdings: Sie hatten ihr Zielwasser nicht getrunken, da viele Schüsse weit vorbeigingen.

Nach dem Wiederanpfiff schlug dann in Minute 54 die Stunde des 09-Torjägers Patrick Fechtel, der seine Farben in der 54. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Nur 180 Sekunden später erhöhte Mike Liszka auf 2:0. Damit war die Messe gelesen, da die Bösenseller einmal mehr in der Nähe des gegnerischen Strafraums keine Torgefahr ausstrahlten.

Für den SVB geht es schon am Donnerstag mit dem Heimspiel gegen den Borghorster FC weiter.