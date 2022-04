SV Bösensell läuft bei Neuenkirchen 2 auf

An die Hinrundenpartie gegen SuS Neuenkirchen 2 werden sich die Anhänger des SV Bösensell wohl noch länger erinnern. Der SVB führte mit 2:0, 3:1 und 4:3. Dann drehten die Gäste mit einem Doppelschlag die Partie, und in der Nachspielzeit rettete Oliver Mersmann Bösensell wenigstens noch einen Punkt. Am Sonntag um 15 Uhr kommt es in Neuenkirchen zum Wiedersehen, beide Teams haben aktuell mit Personalsorgen zu kämpfen. Beim SVB fallen nun zusätzlich Jakob Juchem, Hannes Volbracht und Lars Rückel aus, Unterstützung kommt aus der zweiten Mannschaft.