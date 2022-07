SV Bösensell macht gute Fortschritte

Am Freitag besiegte der Bezirksliga-Absteiger zunächst die Reserve von Westfalia Kinderhaus mit 4:2, am Sonntag gab es dann im nächsten Spiel vor eigenem Publikum ein 1:1 gegen den TuS Altenberge.

„Wir wollten eine Woche vor dem Pokalspiel die Belastung hochfahren und allen Jungs noch einmal Spielzeiten geben. Kinderhaus und Altenberge waren da zwei gute Gradmesser“, erklärte SVB-Trainer Bernd Westbeld.

Gegen die Westfalia geriet der SVB auf eigenem Platz in Minute 17 in Rückstand. Marvin Janning (30.) besorgte indes den 1:1-Pausenstand. Nach dem Wiederanpfiff gelang Hannes Volbracht ein sehr schönes Tor zum 2:1: Nach guter Vorarbeit von Gufäb Hatam lupfte er den Ball in die Maschen (49.). Nur vier Minuten später glich der Gast wieder aus. Doch nun wurden die Bösenseller immer stärker und ließen Ball und Gegner laufen. Nach einer Stunde lief Hatam Westfalia-Keeper Nico Brockhausen energisch an, der daraufhin den Ball ins eigene Tor bugsierte. Für den 4:2-Endstand zeichnete dann erneut Marvin Janning verantwortlich. „Das war ein weiterer Schritt nach vorne. Die Jungs haben viel Mut im Aufbauspiel bewiesen“, lobte Westbeld.

Gegen den TuS Altenberge mussten die Bösenseller am Sonntag wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Der Gast traf in Minute 22 zur Führung. Nach 35 Minuten drang Marvin Janning in den gegnerischen Strafraum ein und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte selbst. Weitere Tore fielen nicht mehr, obwohl sich beiden Teams noch einige Chancen boten. „Wir sind super zufrieden, denn wir haben gut gespielt und ordentlich was für die Verbesserung der Kondition getan“, sagte Westbeld.