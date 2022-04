SV Bösensell nach vorne zu harmlos

Die Luft im Abstiegskampf der Bezirksliga wird für den SV Bösensell immer dünner: Am Sonntag verlor die Mannschaft auf dem heimischen Kunstrasenplatz gegen den SC Münster 08 auch in der Höhe verdient mit 0:3.

SVB-Torhüter Marvin Holstein wird in dieser Szene von Gunnar Weber

Und hinten hatten die SVB-Kicker in der Partie gegen 08 einfach nur Pech. Schon nach 24 Minuten humpelte Innenverteidiger Christoph Hohmann vom Platz. Der Routinier hatte erst im letzten Spiel gegen GW Gelmer ein tolles Comeback gefeiert. Doch es kam noch schlimmer: In der Pause musste auch noch Bösensells zweiter Innenverteidiger passen: Dominik Höhne blieb in der Kabine.

Das Spiel ist schnell erzählt. Die Gäste zeigten die bessere Spielanlage und gingen durch einen Doppelpack von Goalgetter Gunnar Weber mit 2:0 in Führung (20., 24.). Nach dem Wiederanpfiff ließ der SVB eine Viertelstunde lang den Ball besser laufen und spielte sich bis zum Strafraum durch. Eine glasklare Chance sprang jedoch nicht heraus. Ganz anders die Gäste: Die nächste Möglichkeit nutzte Dennis Hamsen zum 3:0 (61.). Wenig später versagte der Schiri den Münsteranern auch noch einen Elfer, sodass es beim 0:3 blieb.