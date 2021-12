SV Bösensell schlägt Laggenbeck mit Effizienz

Auf dem Papier war der SV Bösensell am Samstag der haushohe Favorit gegen Bezirksliga-Schlusslicht Cheruskia Laggenbeck. Andererseits hatte SVB-Trainer Mathias Krüskemper ein Spiel auf Augenhöhe prognostiziert. Die Partie bestätigte beide – das Ergebnis die Tabelle und der Spielverlauf Krüskemper.

Mit 5:0 (3:0) besiegten die Hausherren die Gäste aus Ibbenbüren. Tatsächlich schenkten sich beide Teams, von der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit abgesehen, nichts. Zu Beginn der Partie und am Ende hatte der Außenseiter sogar die höheren Spielanteile. Nur: Der SVB hatte die größeren Chancen – und nutzte sie effektiv.

Nach einer Hereingabe von Leonard Lohse netzte Niklas Klöfkorn am ersten Pfosten ein (25.). Der Torschütze und seine Mitspieler freuten sich doppelt – über die Führung und dass der Verteidiger sich in seiner letzten Partie für den SVB in die Knipserliste eintragen konnte. Der Niedersachse kehrt aus beruflichen Gründe in seine Heimat zurück. Bei seiner Auswechslung kurz vor Schluss wurde er mit großem Applaus von den Anhängern verabschiedet.

Nur drei Minuten nach dem 1:0 traf Till Leifken mit dem Hinterkopf in bester Uwe-Seeler-Manier. Auf der Gegenseite bewahrte Keeper Tim Schölling seinem Team die Zwei-Tore-Führung, als er einen Freistoß über die Latte lenkte (30.). Fünf Minuten später setzte sich Robin Voßkühler auf links durch und überlupfte Gästekeeper Lars Eggemeier – 3:0.

Nach der Pause ging ein Freistoß von Laggenbecks Joel Manchen nur knapp über das Lattenkreuz (49.), auf der anderen Seite verfehlten Lohse (53.) und Marvin Janning (56.). Dann die größte Chance der nie aufsteckenden Cheruskia: Daniel Hintze traf aus spitzem Winkel den Innenpfosten, und Lennard Overhoff kratzte den Ball für den bereits geschlagenen Schölling von der Torlinie (59.).

Dann erhöhten die Gäste den Druck, konnten sich aber keine zwingenden Gelegenheiten mehr herausspielen. Anders Bösensell: Einen scharfen Schuss auf den kurzen Pfosten lenkte Wilhelm Fleck ins eigene Tor (83.). Erst jetzt ließen die Gäste die Köpfe hängen. Nur eine Minute nach dem 4:0 legte Oliver Mersmann mit dem Kopf nach.

„Wir waren die etwas glücklichere Mannschaft, weil wir das 1:0 gemacht haben“, so Fabian Leifken, neben Krüskemper Coach des SVB. „Nach dem 3:0 haben wir die Führung sehr gut verteidigt.“

SVB: Schölling – Kröger, Overhoff, Klöfkorn (87. Evels), Wiedau – Lohse (61. Mersmann), Vedder, T. Leifken, Voßkühler (79. Volbracht) – L. Leifken (74. Sutholt), Janning.