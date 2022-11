SV Bösensell siegt „ziemlich glücklich“

Nach dem 2:1-Sieg (1:1) gegen den SV Herbern 2 hatte Christian Hester viele lobende Worte übrig. Doch nicht für seine Bösenseller Jungs, sondern für den Gegner. „Wir wussten, dass die Herberner heimstark sind. Sie haben uns das Leben extrem schwer gemacht und einen guten Ball gespielt. Da kann man ruhig mal ein Kompliment aussprechen.“ Trotzdem gingen die drei Punkte am Ende nach Bösensell. „Ziemlich glücklich“, sah der Trainer die besseren Chancen definitiv beim Gastgeber. Trotz der frühen Führung durch ein Eigentor in der sechsten Minute fand der SVB einfach nicht ins Spiel. „Das war unsere schlechteste Halbzeit in dieser Saison. Das 1:1 hat sich angekündigt.“ Und so fiel es auch in der 20. Minute nach einer Ecke.

Während Herbern in der Folge gleich mehrere Chancen liegenließ und unter anderem nur den Pfosten traf, nutzte Bösensell einen Konter durch Till Leifken (77.) zum schmeichelhaften Siegtreffer. „Das war kein guter Tag von uns, aber die drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit.“