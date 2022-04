SV Bösensell trennt sich mit Remis von Mesum 2

„Am Ende ist das Unentschieden okay. Aber wenn man bedenkt, dass wir mit 2:0 geführt haben, ist es natürlich ärgerlich.“ Eine zwiespältige Bilanz zog Trainer Leifken nach dem Remis des SV Bösensell gegen den SV Mesum 2.

Bösensells Nils Schulze Spüntrup (am Ball) sorgte auf der linken Angriffsseite für Unruhe.

„Am Ende ist das Unentschieden okay. Aber wenn man bedenkt, dass wir mit 2:0 geführt haben, ist es natürlich ärgerlich.“ Eine zwiespältige Bilanz zog Trainer Fabian Leifken nach dem 2:2 (1:0) des SV Bösensell auf heimischen Kunstrasen gegen den SV Mesum 2.

In der ersten Hälfte waren die Spielanteile ausgeglichen. Die Gäste kamen jedoch nicht zu zwingenden Chancen, während der SVB nach den ersten 45 Minuten schon höher hätte führen können. Nach einer Viertelstunde traf Robin Voßkühler aus spitzem Winkel das Außennetz. In der 21. Minute köpfte ein Mesumer Verteidiger das Leder versehentlich Richtung langer Pfosten, wo Till Leifken stand und sich umstandslos bedankte – 1:0. Wenig später versuchte es der Kapitän aus 25 Metern, bekam aber zu wenig Druck hinter den Ball (30.).

Dann schlug die große Stunde des Daniel Renger. Zunächst wehrte er einen abgefälschten Schuss ab und machte unmittelbar darauf auch den Nachschuss von Oliver Mersmann unschädlich (33.). Sechs Minuten später lief Mersmann frei durch, sein Abschluss scheiterte aber an Rengers Fußabwehr. Mit einem weniger starken Torhüter hätten die Mesumer zur Pause wohl mit 0:3 zurückgelegen.

Nach dem Wiederanpfiff knüpften die Gastgeber zunächst an ihre starke erste Halbzeit an. Als Nils Schulze Spüntrup im Strafraum des SVM zu Fall gebracht wurde, legte Hannes Volbracht vom Elferpunkt zum 2:0 nach.

„Dann sind wir ein bisschen zu passiv geworden. Wir haben uns zu sehr zurückgezogen“, sollte Leifken später sagen. Die gebotenen Freiräume nutzten die Mesumer – mit einem Doppelschlag: Binnen weniger Minuten netzten Niko Winter und Jonas Overesch nach von halblinks eingeleiteten Angriffen ein (61./63.). Die Gelegenheit, wieder vorzulegen, hatte Bösensell in der 77. Spielminute – mit zwei aufeinanderfolgenden Eckbällen: Der erste Torabschluss wurde am langen Pfosten vorbeigelenkt, der zweite auf der Linie geklärt.

Die Gastgeber selbst waren aber auch noch nicht durch. Ein gefährlicher Freistoß in der letzten Minute der regulären Spielzeit wurde von SVB-Keeper Marvin Holstein noch entschärft.

Seine Rückkehr an den Helmerbach feierte übrigens Niklas Klöfkorn. Der Innenverteidiger, der den SVB in der Winterpause verlassen hatte, stand wieder in der Startformation, um den personell angeschlagenen Schwarz-Gelben zu helfen.