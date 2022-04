SV Bösensell verliert in letzter Minute

Im Nachholspiel auf eigenem Platz gegen den Tabellenzehnten GW Gelmer kassierte der SVB das entscheidende Tor zum 1:2 erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Durch die Niederlage rutschte das Team vom Helmerbach auf den viertletzten Platz ab. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt jetzt sechs Punkte.

„Ein Punktgewinn hätte uns auch nicht wirklich weitergeholfen“, hakte Bösensells Trainer Fabian Leifken die späte Pleite schnell ab. Sein Trainerkollege Mathias Krüskemper wusste das 1:2 zudem richtig einzuordnen: „Da muss man ehrlich sein, die Niederlage war schon verdient.“

Die Bösenseller begannen allerdings ordentlich. In der Startaufstellung tauchte seit langem einmal wieder der Name Christoph Hohmann auf. „Er trainiert immer wieder mal mit. Wir hatten dann abgesprochen, dass er es versuchen soll. Es hat sehr gut funktioniert, denn mit seiner Präsenz, Erfahrung und Lautstärke hat er unserer Abwehr die nötige Stabilität verliehen“, berichtete Fabian Leifken, der in der Anfangsphase eine sehr gute Möglichkeit für seine Mannschaft sah: Eine Hereingabe des schnellen Nils Schulze Spüntrup auf Linus Leifken konnte Gelmers Torhüter Marcel Schmidt aber im letzten Moment noch wegfischen.

Ansonsten sahen die Zuschauer am Helmerbach das gewohnte Spiel: Der Gast hatte mehr Ballbesitz, Bösensell lauerte auf Konter. Da Gelmer in den ersten 45 Minuten aber auch zwei gute Chancen nicht nutzen konnte, ging es mit dem torlosen Remis in die Pause.

Auch Durchgang zwei ging für den Außenseiter ganz gut los. Noch besser wurde es, als der Unparteiische in der 62. Minute auf den Elfmeterpunkt zeigte. Robin Voßkühler war im Strafraum gefoult worden. Die Chance ließ sich Linus Leifken nicht entgehen, der zur SVB-Führung einschoss.

Im Anschluss zog sich der Gastgeber aber wieder sehr zurück, für Fabian Leifken deutlich zu viel. Entlastungsangriffe fanden praktisch nicht mehr statt. So verwunderte es auch niemanden, dass Niklaas Houghton in der 71. Minute der Ausgleich gelang. Und als der SVB in der Schlussphase den Gast vier, fünf Mal relativ frei aus der Distanz abziehen ließ, passierte es eben: In der zweiten Minute der Nachspielzeit jubelte Goalgetter Houghton nach einem Traumtor aus 25 Metern ein weiteres Mal.

Am Sonntag steht in der Bezirksliga der 28. Spieltag an. Erneut genießt der SVB Heimrecht. Der Anstoß gegen den Tabellenzwölften SC Münster 08 erfolgt um 15 Uhr. „Natürlich war die Gelmer-Niederlage ein Nackenschlag. Allerdings fühlen wir uns auf unserem Kunstrasenplatz wohl und wollen wieder ein gutes Spiel abliefern“, so Fabian Leifken, der beim Gegner vor allem vor Torjäger Gunnar Weber warnt. Aber vielleicht kann Bösensell ja wieder auf die Dienste von Christoph Hohmann zurückgreifen. „Mal schauen, wie er die knapp 80 Minuten gegen Gelmer verkraftet hat.“