SV Bösensell: Vorne hui, hinten pfui!

„Als Oliver Mersmann in der Nachspielzeit einen Schuss aus 20 Metern volley ins Tor hämmerte, brachen alle Dämme“, berichtete Trainer Mathias Krüskemper, der ebenso wie die vielen Zuschauer im Stadion am Helmerbach begeistert über diesen Schlussakkord war. In einem turbulenten Bezirksligaspiel zwischen dem SV Bösensell und dem SuS Neuenkirchen 2 fielen insgesamt zehn Tore. Da jedes Team fünf Treffer erzielte, teilten sich die beiden Mannschaften die Punkte.

Wirklich glücklich war Krüskemper mit dem Auftritt seiner Mannschaft jedoch nicht: „Für Trainer sind solche Partien Chaosspiele. Es ist natürlich toll, dass wir fünf Tore machen. Allerdings müssen wir im Abwehrverhalten dringend dazulernen. Gerade bei den Defensivkopfbällen waren wir heute nicht gut. Insgesamt haben wir sehr naiv verteidigt. Das war ein Rückschritt.“

Die Bösenseller starteten dabei richtig gut. Schon nach 40 Sekunden hatte Thilo Farwick Pech, dass sein Schuss nur an die Latte klatschte. In der 13. Minute zielte Hinnerk Vedder etwas genauer als sein Mitspieler und besorgte das 1:0. Das 2:0 in der 21. Minute fiel dann durch freundliche Unterstützung eines Neuenkircheners: Nach einem Eckball von Marvin Janning bugsierte SuS-Keeper Frederick Stegemann das Leder in die eigenen Maschen.

Im weiteren Spielverlauf zeigten die Gäste immer wieder ihre spielerische Klasse. Völlig verdient gelang Lukas Göers nach einer halben Stunde der Anschlusstreffer. In diesem verrückten Spiel schlug der SVB jedoch postwendend zurück: Hannes Volbracht traf nur 60 Sekunden später zum 3:1 und in der 34. Minute SuS-Offensivmann Henrik Nieweler zum 2:3. Als es in die Kabinen ging, konnten sich erst einmal alle – Spieler, Trainer und Zuschauer – von diesem Wechselbad der Gefühle erholen.

Nach der Pause ging der offene Schlagabtausch indes sofort weiter: Murat Hitir stellte auf 3:3 (48.), Nils Schulze Spüntrup auf 4:3 (62.).

In den nächsten Minuten bereiteten sich beide Teams dann offensichtlich auf den Showdown vor: Sebastian Lünnemann per verwandeltem Strafstoß (80.) und nur eine Minute später erneut Lukas Göers brachten die Gäste mit 5:4 auf die Siegerstraße. Denkste! Der Gast hatte die Rechnung nämlich ohne Oliver Mersmann gemacht. Bösensells Nummer 22 packte ganz zum Schluss noch einen Volleyschuss aus und rettete seinem Team noch einen Punkt. Und die Zuschauer dachten ans Röntgen: Jetzt weiter atmen!