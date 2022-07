SV Bösensell zeigt sich klar verbessert

Wenn eine Mannschaft mit 5:0 gewinnt, ist der Trainer meistens zufrieden. Und ja, Christian Hester war dies am Sonntag ob der Höhe des Ergebnisses natürlich auch. Noch mehr freute er sich aber darüber, dass sich der SV Bösensell im Testspiel bei Eintracht Münster im Vergleich zur 3:4-Niederlage wenige Tage zuvor bei der SG DJK Rödder deutlich verbessert zeigte. „Mein Trainerkollege Bernd Westbeld und ich sind sehr zufrieden mit dem Spiel, denn unsere Mannschaft hat einen großen Schritt nach vorne gemacht.“ Richtig klasse fand das Trainerduo etwa den Spielaufbau, der sehr gut von den Innenverteidigern und den Spielern auf der Position 6 eingeleitet wurde. Den Torreigen eröffnete sodann Hannes Volbracht (12.). Oliver Mersmann besorgte mit einem verwandelten Strafstoß den 2:0-Pausenstand (32.). Nach dem Wiederanpfiff legte Oliver Mersmann noch zwei Mal nach (60., 74.), ehe Niklas Schulze Tomberge eine Minute vor dem Abpfiff noch der Treffer zum 5:0-Endstand gelang. Am kommenden Freitag kommt es nun für die neuen SVB-Trainer zu einem besonderen Spiel, da die Erstvertretung ihrers Ex-Vereins – BSV Roxel – seine Visitenkarte im Stadion am Helmerbach abgibt.