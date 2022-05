SVB auch rechnerisch abgestiegen

Während in Albachten der Meistertitel gefeiert wird, muss sich Nachbar SV Bösensell eingestehen, dass die Bezirksliga doch wohl eine Nummer zu groß ist.

Bösensells Lars Rückel kommt hier vor BWA-Kapitän Felix Malte Bergmann an den Ball.

Während in Albachten der Meistertitel gefeiert wird, muss sich Nachbar SV Bösensell eingestehen, dass die Bezirksliga doch wohl eine Nummer zu groß ist. Nun war es nicht so, dass das Team von Mathias Krüskemper und Fabian Leifken am Sonntag gegen BW Aasee chancenlos war, aber die 1:5 (0:2)-Niederlage ist nun mal Fakt. Und der Abstieg auch – jetzt auch rechnerisch.

„Immerhin waren wir relativ oft in der Nähe des gegnerischen Strafraums, was für unsere Verhältnisse schon etwas bedeutet“, wollte Krüskemper dem Auftritt seiner Jungs durchaus etwas Positives abgewinnen. Aber er war sich auch klar, dass seine Truppe über 90 Minuten für einen Sieg nie in Frage kam und kommt.

Linus Leifken erzielte nach einer Stunde den Ehrentreffer zum 1:4. Seinen Elfmeter konnte Gäste-Torhüter Leon Berkemeyer zunächst noch abwehren, gegen den Nachschuss war er jedoch machtlos. Zuvor und danach hatten Bennet Packheiser (10.), Leonard Mikowsky (37.), Max Picht (51.), Ole Goldbeck (53.) und Jonas Goevert (72.) für Aasee den glatten Sieg sichergestellt.