SVB reist zum Gipfeltreffen nach Mecklenbeck

Am Mittwoch (28. September) kommt es zum Spitzenspiel zwischen Wacker Mecklenbeck und dem SV Bösensell. Die Gastgeber, drei Tage zuvor noch Tabellenführer, sehen sich in der Außenseiterrolle.

Schon am heutigen Mittwoch laufen die Fußballer des SV Bösensell bei der DJK Wacker Mecklenbeck auf, Anpfiff an der Egelshove ist um 19.30 Uhr.

Es ist das Spitzenspiel in der Kreisliga A 2 Münster. Der bisherige Tabellenführer DJK ist nach der 1:2-Niederlage bei der SG Selm nun Zweiter. Die Bösenseller sind mit drei Punkten Vorsprung neuer Erster.

Stefan Bischoff, Spielertrainer der Mecklenbecker: „Der SVB ist Tabellenführer und geht daher als Favorit ins Spiel.“ Und: „Ich habe als Spieler in Gievenbeck schon gegen Bösensell im Pokal gespielt und weiß daher, dass es eine gute Mannschaft ist.“ Der Abstieg des SVB aus der Bezirksliga sei der Qualität des Teams nicht gerecht geworden – „gallig“ seien die Schwarz-Gelben und seit Jahren aufeinander eingespielt. Ein Vorteil sei zudem, dass vor dieser Saison kein großer Umbruch am Helmerbach stattgefunden habe.

Die Niederlage seiner eigenen Mannschaft in Selm am vergangenen Sonntag sei verdient gewesen, so Bischoff. „Aber wir haben ja das Glück, dass wir das am Mittwoch schon wieder gutmachen können.“ Eine Katastrophe sei der zumindest kurzfristige Verlust der Tabellenführung aber mitnichten – anders als es in der Fußballerszene seit Jahren kolportiert wird, wolle Wacker nicht auf Biegen und Brechen in die Bezirksliga aufsteigen, betont der Spielertrainer.

Bösensell wieder personell dezimiert

Die Trainer des SVB, Bernd Westbeld und Christian Hester, freuen sich vor allem auf das Wiedersehen mit DJK-Spieler Maximilian Leser, der früher für den vom heutigen SVB-Trainerduo gecoachten BSV Roxel 2 gespielt hatte. Für Westbeld kommt der Ruf der Mecklenbecker, in der vergangenen Saison Zweiter der Kreisliga-A-Konkurrenz, als fast schon traditioneller Ligafavorit nicht von ungefähr: „Die Mannschaft macht viel Tempo und ist technisch sehr gut. Und sie hat sich mit vier Spielern verstärkt, die alle mindestens Landesliga-Erfahrung mitbringen.“

Auch die Bösenseller werfen beim Thema Aufstieg nicht den Hut in den Ring. „Wir wollen einfach oben mitspielen und haben daher auch jetzt in Mecklenbeck gar keinen Druck.“

Die Gäste laufen heute, wie schon zuletzt gegen Ascheberg, nicht in personeller Bestbesetzung auf. Kapitän Till Leifken ist weiterhin verletzt, Nils Schröder noch im Urlaub. Dazu fällt nun auch Oliver Mersmann aus, der im Ascheberg-Spiel angeschlagen frühzeitig ausgewechselt werden musste. Dafür könnten eventuell die zuletzt ebenfalls verletzten Lars Rückel und Hannes Volbracht wieder fit sein.