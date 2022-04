Tore wie aus dem Lehrbuch – VfL Senden gewinnt 3:0 in Heiden

Der VfL Senden ist einfach nicht zu stoppen. Das 3:0 (1:0) am Sonntag bei Viktoria Heiden war bereits der vierte Sieg des hiesigen Fußball-Landesligisten in Folge. Zwar mussten die Gäste trotz des am Ende deutlichen Erfolges viel Defensivarbeit verrichten. Auch war die Partie laut VfL-Coach Thomas Morzonek auf holperigem Naturrasen nicht immer schön anzuschauen. Dafür seien alle drei Tore „eine Augenweide“ gewesen.

Den Anfang machte Bruno Geister: Nach einer einstudierten Ecke, getreten von Ali Shinawi und per Kopf verlängert, hämmerte Sendens Mittelstürmer den Ball aus halblinker Position diagonal in den Knick. Nach der Pause drängten die Westmünsterländer, ohne dabei Senden ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Stattdessen schlug es ein weiteres Mal auf der Gegenseite ein. Diesmal ging der Assist an den kurz zuvor eingewechselten Sefai Colak, der rechts Richtung Torauslinie marschierte und dann in den Rückraum flankte. Shinawi netzte gekonnt ein.

Heiden steckte nicht auf und hatte kurz vor dem Ende die Riesengelegenheit zum 1:2, die VfL-Schnapper Johannes Brückner jedoch mit einer Monsterparade vereitelte. Fast im Gegenzug dann die Entscheidung: Wieder war Colak entscheidend beteiligt, nur ging es diesmal über den linken Flügel. Doppelpacker Geister vollstreckte in der Manier eines Torjägers.

VfL: Brückner – Schlögl, Reckmann (61. Tjaden), Kleuter, Berik – Dabrowski, Castelle – Shinawi (83. San­yang, Heubrock (75. Karaterzi), Sinev (70. Colak) – Geister. Tore: 0:1 Geister (21.), 0:2 Shinawi (78.), 0:3 Geister (89.).