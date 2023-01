TuS Ascheberg laut, BW Ottmarsbocholt beachtlich

Für zwei der drei hiesigen A-Ligisten, den TuS Ascheberg und BW Ottmarsbocholt, sowie B-Liga-Vertreter Davaria Davensberg war die Reise – ein Stück weit erwartbar – nach der Vorrunde zu Ende. Nicht, dass die Trauer darüber besonders groß gewesen wäre.

„So ganz ohne Punkt wäre schon blöd gewesen“, meinte TuS-Co-Trainer Oliver Glanemann – und freute sich über den prestigeträchtigen 6:3-Erfolg über die Davaria. „Senden und Kinderhaus haben einfach nicht unsere Kragenweite“, so der Mann, der Marcel Bonnekoh vertrat. Immerhin: Wie so oft beim Heimspiel an der Nordkirchener Straße war der Ascheberger Anhang am lautesten.

Den größten Szenenapplaus gab’s indes für Finn Auferkamp, nachdem der Ex-Tusler, eigentlich ein gelernter Schnapper, sehenswert für die Blau-Weißen zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Eintracht Werne getroffen hätte (Endstand: 1:2). Im Falle eines Sieges über die Lippestädter hätte Otti sogar selbst das Semifinale erreichen können. Entsprechend zufrieden war BWO-Spielertrainer Sebastian Schnetgöke: „Wir waren ja mit einem ziemlich schmalen Aufgebot in Ascheberg. Nur der Punktverlust gegen Hiltrup war ein bisschen ärgerlich.“

Gänzlich ohne Zählbares standen am Ende die Davensberger da, die den Davertpokal reihum mit Herbern und Ascheberg ausrichten. Zehn Mal schon haben die Davaren – wie der SVH – das Turnier gewonnen, 2019 scheiterten sie erst im Halbfinale am späteren Sieger Münster 08. „Kein Drama“, meinte Coach Mirhat Atalan, „wir hatten große Probleme, überhaupt fünf Mann aufs Parkett zu bringen“. Ihn wurme lediglich, „dass wir im Spiel gegen den TuS drei Mal den Ball vertändelt und den Gegner so zum Toreschießen eingeladen haben.“