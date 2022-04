„Überragender“ VfL Senden unterliegt Gievenbeck knapp

Einerseits war Rabah Abed „schwer enttäuscht, dass wir hier und heute ausgeschieden sind“. Andererseits hatte der Coach des Fußball-Landesligisten VfL Senden allen Grund, stolz zu sein – trotz der 2:3 (2:2)-Niederlage seines Teams im Kreispokalhalbfinale am Donnerstagabend gegen Top-Westfalenligist 1. FC Gievenbeck. Was seine Schützlinge in Hälfte eins gezeigt hätten, dafür gebe es nur ein Wort: „überragend“. Senden habe ja „nicht nur gut gegen den Ball gearbeitet“, sondern in den ersten 45 Minuten „immer wieder spielerische Akzente gesetzt“. Und das im Duell „mit einem Team, das in die Oberliga will.“

Zum Beispiel beim 1:1: Das frühe 0:1 durch FCG-Goalgetter Christian Keil (1.) steckt der VfL rasch weg – und wie. Über Sefai Colak und Tim Castelle gelangt die Kugel zu Jürgen Sinev, der sie aus ziemlich spitzem Winkel unters Dach nagelt – klasse. Noch besser die VfL-Führung: Sensationspass von Innenverteidiger Marvin Tjaden über 35, 40 Meter in den Fuß von Sinev, der ebenso präzise den mitgelaufenen Prince Sanyang bedient – das 2:1. Ein Treffer zum Einrahmen. So schön kann Umschalten – eigentlich eine Spezialität der Münsteraner – sein.

Strittiger Elfer

Doch die Freude der Hausherren währt nicht allzu lange. Weil Jasper Kleuter Keil in der Box wohl etwas ungeschickt berührt hat, zeigt der Unparteiische auf den Punkt. „Ein Witz“, schimpft Abed, „den Elfer pfeift nicht jeder Schiri“, räumt FCG-Abteilungschef Christian Wielers ein. Dem Doppeltorschützen ist’s egal, der 2:2-Pausenstand: eher schmeichelhaft für den Fünftligaanwärter.

Doch Abed ahnt zu dem Zeitpunkt bereits, „dass spätestens Mitte der zweiten Hälfte die Kräfte schwinden – bei dem Aufwand, den die Jungs betreiben.“ Und so kommt es auch. Für den jetzt etwas mehr um Spielkontrolle bemühten Favoriten trifft nach gut einer Stunde Henning Dirks zum 2:3.

VfL: Brückner – Schlögl, Tjaden, Kleuter, Berik – Colak (67. Mallmann), Karaterzi (85. Berning), Castelle, Shinawi – Sinev Sanyang (74. Alnemek). Tore: 0:1 Keil (1.), 1:1 Sinev (14.), 2:1 San-

yang (32.), 2:2 Keil (42./FE), 2:3 Dirks (63.).