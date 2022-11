Verbleib von Swen Bieletzki Formsache? Fast . . .

Der Cheftrainer des ASV Senden heißt auch in der kommenden Saison: Swen Bieletzki. Klingt logisch angesichts des anhaltenden Höhenflugs des Teams aus der Stevergemeinde, war aber nicht in Stein gemeißelt.

Geht 2023/24 in seine sechste Saison als Coach des hiesigen Verbandsligisten und hat „Spaß wie am ersten Tag“: Swen Bieletzki (M.).

Senden spielt einen schnellen, kreativen, bisweilen spektakulären Handball – noch dazu mit 90 Prozent Eigengewächsen. Und: aktuell sehr erfolgreich, kein Team steht in der Verbandsliga nach fünf Runden besser da. Die Neue Halle war zuletzt zum Bersten voll, selbst auswärts machen immer mehr Fans Rabatz. Läuft also beim ASV, wie man so sagt. Dass der Verein den Vertrag mit Swen Bieletzki, dem Architekten des Erfolges, jetzt um ein weiteres Jahr verlängert hat, wirkt da wie eine bloße Formsache. Und ist es auch wieder nicht.

Tatsächlich hätten sich die Verantwortlichen in den vergangenen Monaten bereits ernsthafte Gedanken gemacht, wer den Coach am Saisonende beerben könnte, wie Wilhelm Eilers, der Vorsitzende der Abteilung, erklärt: „Swen hatte uns frühzeitig mitgeteilt, dass es ihn im Sommer 2023 wohl aus privaten wie beruflichen Gründen nach Norddeutschland verschlägt.“ Der Umzug stehe auch weiter auf der Agenda, wie der Cheftrainer ergänzt, „aber halt später als ursprünglich gedacht“. Weshalb er nun also doch eine sechste Saison als leitender Bankangestellter dranhängt.

Verbindung symbiotisch

Ganz unlieb scheint Bieletzki der außerplanmäßige Verbleib in der Stevergemeinde nicht zu sein. Die Arbeit mit der Mannschaft mache ihm „so viel Spaß wie am ersten Tag“, die Verbindung zwischen Team und Trainer ist nachgerade symbiotisch. Und Eilers? Ist ebenso überzeugt von den Qualitäten des Trainers wie sein langjähriger Vorgänger Jochen Jungblut, der Bieletzki stets als „Glücksfall für den ASV“ bezeichnete, dabei aber nicht verschwieg, dass dessen Beförderung 2018 vom Assistenten Slawomir Cabons zum Hauptverantwortlichen „ein gewisses Wagnis“ gewesen sei.

Der heute 37-Jährige war zwar zu seiner aktiven Zeit ein hochgeschätzter Rückraumstratege und hatte bereits früh im Nachwuchsbereich Teams angeleitet, nur damals eben null Erfahrung im Seniorenbereich. Hinzu kam, dass just in jenem Sommer Sendens „goldene Generation“ um Hendrik Kuhlmann, Alex Nolte und Jens Giesbert in Handallrente ging oder eine neue Herausforderung suchte.

Wundersame Entwicklung

Das vermeintliche Handicap erwies sich im Nachhinein als Segen. Bieletzki formte aus blutjungen Sendenern und einigen wenigen externen Leuten aus unteren Ligen ein Team, das nach der maximal unglücklichen Hinrunde 2018/19 plötzlich aufdrehte. Und dessen wundersame Entwicklung nur Corona kurzzeitig zu stoppen vermochte.

Anders gehe es ja auch gar nicht, wie Eilers weiß: „Wir haben gar nicht die Mittel, um mit betuchteren Klubs bei der Spielersuche zu konkurrieren. Bei uns geht es nur über die exzellente Jugendarbeit und einen enormen Teamspirit.“ Nur ein Beleg für letzteren: die 15 XXL-Pizzen, die der ASV-Boss im Anschluss an die Gala des neuen Klassenbesten am Sonntag gegen Oberaden (30:26) orderte. Weil niemand die Stätte des Triumphes vorzeitig verlassen mochte. Auch und gerade der Trainer nicht.