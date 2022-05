Verheißungsvoller Start des ASV Senden

Es ist noch gar nicht so lange her, da zeigte der TuS 1919 Müssen-Billinghausen den A-Jugendlichen des ASV Senden zwei Mal – sehr deutlich – die Grenzen auf. In der Oberliga-Runde 2021/22 war das. Am Sonntag, im Sportpark, trafen beide Teams ein weiteres Mal aufeinander, diesmal ging es um die Qualifikation für die höchste Spielklasse auf Verbandsebene. Nur waren es diesmal die Hausherren, die die Besucher aus Ostwestfalen gehörig auf Abstand hielten. 39:24 (18:15) hieß es nach 60 Minuten aus ASV-Sicht.

Angriff eine Wucht

Zwar seien ein paar TuS-Leistungsträger inzwischen ins Seniorenlager gewechselt, so Sebastian Tenholt, der die Sendener gemeinsam mit Alex Nolte coachte. Aber: „Auch bei uns haben insgesamt sechs Leute gefehlt.“ Die elf, die dem ASV am Wochenende zur Verfügung standen, machten ihre Sache laut Tenholt umso besser – vor allem nach dem Wechsel: „In Hälfte eins hat hinten das Zusammenspiel des Innenblocks mit den Nebenleuten nicht so ganz gepasst, das wurde später deutlich besser.“ Vorne waren die Sendener von Beginn an auf Zack, alle zehn Feldspieler trafen. Ebenfalls Verlass war auf Keeper Julian Wiedau, der „einige Würfe weggenommen hat, die man nicht halten muss“, so der Coach.

Am Sonntag (5. Juni), 15 Uhr, gastiert der ASV beim TV Ennigerloh, ehe sieben Tage drauf, gleiche Zeit, aber in Senden, das wohl entscheidende Duell um Platz eins zwischen der Tenholt-Sieben und dem HTV Hemer (bezwang in Spiel eins Ennigerloh mit 37:17) steigt. Nur der Gruppensieger ist sicher in der Oberliga, der Zweite muss weitere Quali-Spiele bestreiten – oder, schlimmstenfalls, in der Verbandsliga antreten. ASV-Tore: Rüddenklau (11/ 1), Peuker (8), Gerigk (4), Bannick (3), Bründel (3), Pohl (3), Elshof (2), Joost (2), J. Magdalinski (2), Reichow (1).