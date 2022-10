VfL führt 3:0 – dann beginnt das Drama

Sendens Trainer Rabah Abed war eigentlich davon ausgegangen, dass sich für ihn persönlich das Maß an Dramatik in Sachen Landesliga-Fußball nicht mehr steigern lasse. Doch beim Gastspiel in Epe ist das nächste Kapitel dazu gekommen. Abed: „Das ist einfach nicht mehr zu überbieten.“

Rabah Abed war eigentlich davon ausgegangen, dass sich für ihn persönlich das Maß an Dramatik in Sachen Landesliga-Fußball nicht mehr steigern lasse. Dafür hat der Coach des VfL Senden zuletzt zu viel Nervenaufreibendes erleben müssen. Seit diesem Sonntag und dem Gastspiel beim FC Epe ist das nächste Kapitel dazu gekommen. Und für Abed ist eines klar: „Das ist einfach nicht mehr zu überbieten.“

In Kurzform der Spielverlauf: Senden führt zur Pause 3:0 und verliert am Ende mit 4:5. „Manchmal ist der Fußball ungerecht. Ich kann meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Höchstens den, dass wir in der zweiten Halbzeit schlecht verteidigt haben.“

Sendens Vorstellung im ersten Abschnitt war überragend. Die Tore von Ali Shinawi (21.), Jürgen Sinev (40.) und Hendrik Heubrock (45.+1) belegen das. Aber nach der Pause nahm sich die VfL-Defensive eine längere Auszeit und kassierte vier Treffer in Folge. Sendens Trainer verweist darauf, dass Epe in der zweiten Hälfte die Zügel in Sachen Härte deutlich angezogen habe. „Die flogen fast in jeden Zweikampf rein.“ Und entsprechend habe sich die Stimmung unter den rund 400 Besuchern aufgeheizt.

Immerhin gelang Eric Rottstegge in der 90. Minute das 4:4. Rabah Abed: „Da haben wir uns in dem Eper Hexenkessel gefreut und gesagt: ,Dann nehmen wir wenigstens den einen Punkt mit‘.“ Aber auch das sollte nicht klappen. Denn mit der allerletzten Aktion der Partie überhaupt, einem langen Ball, „der gefühlt zwei Stunden unterwegs war“, wurde Felix Wobbe gefunden, der das 5:4 für Epe machte.