VfL reist zum Spitzenspiel nach Dortmund

Am Sonntag (30. Oktober) kommt es zum Spitzenspiel, der Tabellenführer empfängt den Zweiten. Dabei sind die Gäste vom VfL Senden bei Borussia Dortmund klarer Außenseiter.

Lisa Weseloh (l.), hier mit VfL-Mitspielerin Vera Malkemper, trifft in Dortmund alte Bekannte wieder.

In der Frauen-Bezirksliga 4 kommt es am Sonntag zum Spitzenspiel, der Tabellenführer empfängt den Zweiten. Obwohl es im genauen Sinne gar kein Spitzenspiel sei, sagt Annika Scheunemann: „Wir sind sowohl technisch als auch spielerisch unterlegen“, sagt die Trainerin des VfL Senden, deren Team um 15 Uhr bei Borussia Dortmund aufläuft. „Da ist durch die Bank eine ganz andere Qualität als bei uns.“

Der BVB hat, genau wie Revierrivale Schalke 04, mit einiger Verspätung den Frauenfußball entdeckt, beide Vereine wollen mit den Damen nach oben – im Gleichschritt offenbar: Die Blau-Weißen sind Tabellenführer in der Bezirksliga-Parallelstaffel 5, in der auch Fortuna Seppenrade kickt.

Dabei hat Schalke immerhin schon eine Niederlage erlitten, Dortmund ist dagegen noch ganz ohne Verlustpunkt. Acht Spiele, acht Siege, und ein beeindruckendes Torverhältnis von 42:1 weisen die Schwarz-Gelben auf. „Aber: Sie haben ein Gegentor . . .“ scherzt Sendens Trainerin Scheunemann.

Deren Team sich mit seiner Bilanz ebenfalls sehen lassen kann. Auch die Blau-Weißen (nicht die aus Gelsenkirchen, sondern die von der Bulderner Straße) sind noch ungeschlagen, nur zwei Mal trennten sich die Sendenerinnen mit einem Remis von einem Gegner. Das Torverhältnis, 33:8, beeindruckt ebenfalls – wenn auch nicht ganz in dem Maße wie das der BVB-Frauen.

Diese sind erst im Sommer aus der Kreisliga A aufgestiegen. Wie kann es da sein, dass sie nun auch in der höheren Klasse gleich wieder voranstürmen? „Die Spielerinnen der Borussia werden vor jeder Saison neu gecastet“, weiß Annika Scheunemann. „Aus dem aktuellen Kader haben einige schon in der zweiten Liga für Berghofen gespielt, andere kommen aus der Regionalliga.“ VfL-Spielerin Lisa Weseloh (früher Zensen) kennt mehrere BVB-Kickerinnen persönlich. Die Sendenerin hat selbst zwei Jahre lang in Berghofen gespielt.

Weseloh und ihre Mitspielerinnen können als Außenseiter ganz ohne Druck in Dortmund auflaufen. Trainerin Scheunemann: „Ein Remis wäre schon cool . . .“