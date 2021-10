VfL Senden dezimiert, aber nicht chancenlos

In einer Achtelfinal-Nachholpartie gastiert der VfL Senden am Donnerstag (14. Oktober), 19.30 Uhr, bei Landesligakonkurrent Werner SC. Mit möglichen weiteren Gegnern im Cup-Wettbewerb beschäftigen sich die VfL-Trainer ausdrücklich nicht.

Fans und Spieler des VfL Senden werden sicher schon mal geschaut haben, welche potenziellen Kracher in den kommenden Kreispokalrunden warten. So könnte es in einem möglichen Halbfinale Anfang April zum Duell mit dem souveränen Westfalenligaspitzenreiter 1. FC Gievenbeck kommen. Würde, könnte, hätte: Mit derlei Eventualitäten befasst sich Thomas Morzonek – und er spreche da auch für seinen Trainerkollegen Rabah Abed – nicht. Frei nach Sepp Herberger interessiert sich der VfL-Coach nur für jene Aufgaben, die unmittelbar bevorstehen. Die seinen schwer genug. In der Meisterschaft heißen die kommenden, durchaus knackigen Gegner Altenberge, Herbern und Bönen, im Pokal gastiert Senden am Donnerstag (14. Oktober), 19.30 Uhr, beim Landesligarivalen Werner SC.

Wobei der VfL sicher nicht als Favorit anreise. Zum einen stehe der WSC, eine „eingespielte, spielstarke Truppe“, aus gutem Grund so weit oben in der Tabelle. Zum anderen tritt Senden keinesfalls in Bestbesetzung an. Neben den Langzeitverletzten (Bruno Geister, Lukas Gottwald, Moritz Mallmann, Marcel Berik, Philipp Wilbers) drohen auch Hendrik Heubrock (seit dem Heiden-Spiel angeschlagen) und Joshua Dabrowski (Bereitschaftsdienst) auszufallen.

„Trotzdem fahren wir nach Werne, um auch dieses Spiel zu gewinnen“, macht Morzonek deutlich. Zumal die jüngsten Kantersiege daheim über Gemen (10:1) und Heiden (7:1) dem Team zusätzliches Selbstvertrauen geben dürften. Im Falle eines Weiterkommens – das nur zur Info für die beiden Trainer – gastiert der VfL in der Runde der letzten Acht bei A-Ligist Warendorfer SU.