VfL Senden erteilt Brückner Freigabe

Ein bisschen ist es im Amateurfußball so wie bei den Profis. Klar, in der Landesliga werden keine irren Summen verhandelt. Indes: Je näher der 31. Januar – der Deadline Day – rückt, desto hektischer wird gefaxt, gemailt, telefoniert, gesprochen. Hier noch ´ne Klausel, da ein verbessertes Angebot (im Winter ist die Ablöse frei verhandelbar). Im Idealfall sind alle Parteien am Monatsende zu vorgerückter Stunde ermattet, aber glücklich. Im schlechtesten wird keine Einigung erzielt, dann ist der Sportler der Dumme. Da der abgebende Klub, in dem Fall Senden, den Wechselwilligen – hier Johannes Brückner – für sechs Monate aus dem Verkehr hätte ziehen können.

Passiert leider viel zu oft. Und ein ganz kleines bisschen hätte man ein Nein des VfL sogar verstanden. Den vielleicht besten Schnapper der Liga abgeben, noch dazu an einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, den BSV Roxel? Da kann man ja schon ins Grübeln kommen.

„Wollen dem Jungen nichts Böses“

Womöglich haben sich die Verantwortlichen aber im Rahmen der Verhandlungen daran erinnert, dass Brückner eine Menge für den VfL geleistet hat. Wie viele Punkte die ungezählten, oft spektakulären Paraden des Schlussmannes wert waren. Und dass man sich im Leben immer zweimal sieht. Kurzum: Senden hat dem Transfer zugestimmt. „Auch wenn da Fristen verpasst wurden: Wir wollen dem Jungen ja nichts Böses und wünschen ihm alles Gute“, erklärt VfL-Boss Ingo Pallas.

Keiner ist darüber glücklicher als Brückner selbst: „Ich hatte vier überwiegend tolle Jahre im Sportpark und bin den Leuten dort sehr dankbar, dass sie mir keine Steine in den Weg gelegt haben.“

Nur in der Hinrunde, da sei die Stimmung ein wenig getrübt gewesen. Was nichts damit zu tun hat, dass Brückner, der seit Anfang 2019 stets die unangefochtene Nummer eins an der Bulderner Straße war, seit dem 9. Oktober kein Match mehr für die Elf von Rabah Abed bestritten hatte: „Ich musste wegen einer verschleppten Bronchitis lange pausieren.“

BSV bodenständig

Sogar eine mehrmonatige Auszeit stand im Raum. Mal „den Kopf frei kriegen“ – bis der Anruf von Marco Weitz, dem neuen Trainer der Domstädter, kam. Auch ist Brückner inzwischen wieder fit und hat Bock, mit den Ex-VfL-Kumpels Florian Kaling, Dennis Bäumer und Raúl Prieto, die bereits vor ihm den Weg an die Tilbecker Straße gefunden hatten, zu zocken. Dazu mit den ehemaligen Hiltrupern Patrick Gockel und Kai Kleine-Wilke – beide laut Brückner kickende Legenden im Raum Münster. Und: „Das Familiäre beim BSV gefällt mir, das Bodenständige.“ Das, was er auch in Senden so geschätzt habe.

Zum Sportlichen: Dass sein neuer Verein – wie der alte – knapp unterm Strich steht, wundert ihn ein wenig. „Da gehört weder Roxel noch Senden hin. In beiden Teams ist ausreichend Qualität vorhanden“, meint der Mann, den sie auf dem Platz nur „Keule“ rufen. Und obschon es seit jeher in dieser Staffel so eng zugeht wie in keiner anderen, „bin ich zuversichtlich, dass es der BSV und der VfL am Ende packen“.

Für Brückner und Co. beginnt die Rückrunde am Sonntag (5. Februar), 15 Uhr, mit dem Derby gegen Albachten. Speziell werde, logisch, das Wiedersehen mit den langjährigen Kollegen am 23. April: „Vielleicht ganz gut, dass wir in Roxel spielen. In Senden wäre das für mich noch mal emotionaler geworden. Wahrscheinlich hätte ich aus alter Gewohnheit die falsche Kabine genommen.“