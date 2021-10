VfL Senden erteilt Heiden Lehrstunde

In der Partie beim VfL Senden war Viktoria Heiden die klar bessere Mannschaft. Was danach passierte, konnte sich Gästetrainer Hellekamp nach dem Schlusspfiff nicht erklären.

VfL-Keeper Johannes Brückner klärt in dieser Szene vor Heidens Tobias Baumeister.

Das Bild nach dem Abpfiff des 7:1-Erfolgs vom VfL Senden gegen Viktoria Heiden sprach Bände. Während Gästetrainer Michael Hellekamp völlig allein auf dem Rasen kauerte und überlegte, was da in den letzten 90 Minuten mit seinem Team geschehen war, nahm VfL-Coach Rabah Abed freudestrahlend seine kleine Tochter in die Arme.

Nach der ersten Viertelstunde hatte kaum einer mit so einer Demonstration des VfL gerechnet, denn da hatten die Gäste das Heft klar in der Hand. Vor allem Timo Gremme machte auf der linken Seite mächtig Druck.

Dann aber sorgte ein mustergültiger Angriff für die Wende, als Niklas Castelle eine Flanke von Tom Schloegl völlig frei per Kopf einnetzte. Nur fünf Minuten später war Castelle Passgeber für das 2:0 durch Hendrik Heubrock. Prince Sanyang und Tim Castelle hätten das Ergebnis bis zum Seitenwechsel noch erhöhen können, scheiterten aber beide am Gästekeeper.

Im zweiten Durchgang attackierten die Hausherren viel früher als noch in Hälfte eins. Das erfolgreiche Pressing führte zu vielen Fehlern der Heidener, die Senden eiskalt ausnutzte. So erhöhte Niklas Castelle nach einem Alleingang von der Mittellinie aus auf 3:0. Danach bestimmten viel Hektik und Unterbrechungen die Partie, ehe Sefai Colak auf 4:0 erhöhte.

Von den letzten zehn Minuten waren die Zuschauer hellauf begeistert. Zwar gelang Fabian Ossing nach einem Eckball der Treffer zum 1:4, doch im Gegenzug schlug Castelle zum dritten Mal zu. Sein Bruder Tim machte das halbe Dutzend voll, bevor Niklas mit einem sehenswerten Heber den 7:1-Endstand herstellte. „Oh, wie ist das schön . . .“, sang der VfL-Anhang auf der Tribüne.

„Wir haben gewusst, das die Abwehr der Heidener etwas behäbig ist. Diese Fehler der Gäste haben wir heute eiskalt ausgenutzt, auch wenn wir in der Anfangsphase einige Probleme hatten“, war VfL-Trainer Rabah Abed nach dem Torfestival seiner Mannschaft hochzufrieden.

VfL: Brückner – Benning, Reckmann, Schloegl, Tjaden – Sanyang, T. Castelle, Karaterzi, Colak (83. Springeneer) – N. Castelle (88. Kleuter), Heubrock (75. Kelle). Tore: 1:0 N. Castelle (21.), 2:0 Heubrock (26.), 3:0 N. Castelle (52.), 4:0 Colak (70.), 4:1 Ossing (80.), 5:1 N.Castelle (81.), 6:1 T. Castelle (85.), 7:1 Castelle (87.).