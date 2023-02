VfL Senden gebeutelt gegen Westfalia Gemen

Am Sonntag (26. Februar), 15 Uhr, hat der VfL Senden Westfalia Gemen zu Besuch. Die Personalprobleme der Hausherren könnten größer nicht sein.

„Die schlechtesten Vorzeichen“, weiß Rabah Abed, „entpuppen sich im Nachgang ja oft als positiv.“ So gesehen spricht vieles für einen weiteren Erfolg des, jahresübergreifend, seit vier Runden unbesiegten VfL Senden. Gleich sechs Mann waren in der Woche in Quarantäne, zwei Trainingseinheiten musste Abed, der Coach, kurzerhand canceln.

Auch das Duell am Sonntag (26. Februar), 15 Uhr, mit Westfalia Gemen hätten die Hausherren liebend gern abgesagt. Doch der Gegner mochte da nicht mitspielen – also wird morgen Nachmittag angestoßen. Theoretisch dürften die Corona-Erkrankten aufseiten des VfL mittun. „Aber wir haben doch eine Verantwortung gegenüber den Jungs“, macht Abed deutlich Niemand dürfe seine Gesundheit für einen Amateur-Kick riskieren. Ran darf nur, wer einen Negativtest vorweist und sich fit genug fühlt.

Drei Mann hat Reserve-Coach Phillipp Roberg abgestellt, zudem steht der Co-Trainer der Dritten, Patrick Reckmann, zur Verfügung. Das Hinspiel gewann die Westfalia, die sich im Winter von zwei Leistungsträgern – Ricardo Ribeiro und Adel Alibasic – getrennt hat, 6:4.