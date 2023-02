VfL Senden geht die Extrameile

Ackerten wie blöde am Sonntagnachmittag im Sportpark: Hussein Fayad (l.) und Co.

Rabah Abed wusste nach dem Abpfiff kaum, wohin mit seiner Freude. Ein jeder – Spieler, Ersatzleute, Staff – musste umarmt, gedrückt, geknuddelt werden. Es war ja wirklich kein Sieg wie jeder andere, das 1:0 (1:0) seines Teams, des VfL Senden, über Westfalia Gemen. Es war: eine einzigartige Energieleistung des hiesigen Fußball-Landesligisten.

Und es wäre im Grunde nur fair, stünde die Abed-Elf nach diesem besonderen Erfolg, dem vierten aus den jüngsten fünf Begegnungen, endlich überm Strich. Tut sie nicht, immer noch fehlt ein Zähler zum rettenden Ufer. Andererseits: Zeigen die Sendener in den nächsten Wochen nur halb so viel Charakter wie am Sonntag, ist es bloß eine Frage der Zeit, wann der VfL Anschluss ans Mittelfeld findet.

Kein Sprit mehr im Tank

Klar, es gab schon spektakulärere Partien im Sportpark. Aber um Spektakel sei es an diesem Nachmittag explizit nicht gegangen, wie der Coach hinterher ausführte: „Wenn du in der Woche praktisch kein einziges Mal vernünftig trainiert hast, dann geht es allein um harte, ehrliche Arbeit. Und in dem Punkt haben die Jungs ausnahmslos geliefert. Ich kann da keinen hervorheben.“

Wir erinnern uns: Die halbe Mannschaft hatte die Woche über mit Corona im Bett gelegen. Weshalb beispielsweise Patrick Reckmann, eigentlich spielender Co-Trainer des VfL Senden 3, sein Startelfcomeback gab und später von Fabian Ermann, einem Mann aus der Zweiten, abgelöst wurde.

Beide taten, was der Rest – teils erst seit ein, zwei Tagen genesen – tat: knautschen, beißen, Meter machen. Den Schmerz überwinden. Ab Minute 60 hatte, wie es schien, kein Sendener einen Tropfen Benzin im Tank. Egal, weiter. Immer weiter. Gemen drückte unerbittlich, wenngleich die ganz großen Chancen ausblieben. Sefai Colak, der nach Jürgen Sinevs Hereingabe früh getroffen hatte, wäre beinahe gar das 2:0 gelungen, doch sein Schuss krachte an die Latte.

VfL: Friedrich – Celebic (61. Tjaden), Schlögl, Reckmann (72. Ermann, Alnemek – Fayad, Heubrock, Shinawi, Morzonek – Colak, Sinev (82. Castelle). Tor: Colak (12.).