VfL Senden gewinnt glücklich

Der VfL Senden hat die Heimpartie gegen den SC Gremmendorf 2, den Vorletzten der Bezirksliga 7, mit 1:0 (1:0) gewonnen.

„Insgesamt war es ein eher unansehnliches Spiel“, meinte VfL-Trainerin Annika Scheunemann nach dem Schlusspfiff. „Wir kamen zwar gut in die Partie und konnten den Ball in unseren Reihen gut behaupten. Auch in der Abwehr brannte zunächst nicht viel an. Aber wirklichen Druck nach vorne konnten wir auch nicht entwickeln.“

Das Spiel war geprägt von vielen hohen Bällen und Zufallsaktionen. Zwingende Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware.

Das Tor des Tages fiel nach einem Foul an VfL-Stürmerin Hanan Das, als Lorena Gräfe den fälligen Freistoß unter die Latte schoss (29.). Nachdem Scheunemann ihre Elf umgestellt hatte, spielte sie druckvoller, wirklich gefährlicher wurde sie aber nicht. Auf der anderen Seite wurde es einmal brenzlig, als Sendens Keeperin Verena Kaesler nach einem Missverständnis mit Sophie-Marie Schulz in höchster Not mit starker Parade retten musste.

VfL: Kaesler – Gräfe, Böcker, Beck, Schemmelmann (65. Wolters) – Piepenbreier, Schulz – Klieve (46. Reckers, 75. Wellerdieck), Zensen, Hörling - Das.