VfL Senden gewinnt prickelndes Derby bei BW Ottmarsbocholt

Hoppla, was war da denn los in Ottmarsbocholt?! Das halbe Dorf auf den Beinen, dazu ein paar Sendener, die den kurzen Weg über den Kanal nicht gescheut hatten: Es war eine für ein Freundschaftsspiel bemerkenswert große Kulisse, die das Gemeindederby an diesem herrlich lauen Sommerabend verfolgte. Und die tüchtig staunte, dass es nicht etwa der hochgewettete Landesligist war, der der Partie vor der Pause den Stempel aufdrückte, sondern die zwei Spielklassen tiefer beheimateten Blau-Weißen (ausnahmsweise in Rot und Schwarz gewandet). Erst zum Ende hin, als bei den Hausherren ein wenig die Kräfte schwanden, wurden die Besucher ihrer Favoritenrolle gerecht. Endergebnis: 2:5 (2:1).

Blamage verhindert

Er sei „noch nie in der Kabine so laut geworden“, sagte Rabah Abed nach dem Match, „schließlich wollten wir uns nicht ausgerechnet hier blamieren“. Zwar wusste der VfL-Coach, dass die Beine seiner Jungs im dritten Spiel binnen vier Tagen schwer sein würden, „aber deshalb darf man sich trotzdem nicht so den Schneid abkaufen lassen.“

Wobei der A-Ligist dem hochveranlagten Gegner nicht bloß auf den Füßen stand, sondern auch spielerische Lösungen fand und zur Pause nach Treffern von Usama Khazneh (15.) und Thimo Kock (26.) – Adel Al Hamoud (3.) hatte das frühe 0:1 besorgt – verdient vorn lag. „Sehr zufrieden“ mit dem Auftritt seiner Elf war, wen wundert’s, BWO-Spielertrainer (und Ex-VfLer) Sebastian Schnetgöke. Erst nach der Pause und einer Vielzahl an Wechseln „haben wir unsere Linie ein bisschen verloren“. Das nutzten auf der anderen Seite Bruno Geister (68.), zwei Mal Jürgen Sinev (77./87.) und der agile Raul Prieto (83.) zu vier späten Toren.