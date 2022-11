VfL Senden hat die rote Laterne

Jetzt darf sich der VfL Senden die rote Laterne der Fußball-Landesliga Staffel 4 ins Vereinsheim hängen. Nach dem Gastspiel bei der SpVg Beckum, das mit einer glatten 1:4 (1:3)-Niederlage verlorenging, ist man auf Rang 18 angekommen und damit Letzter. Mit nunmehr 45 Gegentreffern ist man zudem das Schlusslicht der Liga, so viele Tore hat kein anderer Club bislang kassiert.

Beckums Top-Torjäger Ogün Gümüstas präsentierte sich einmal mehr in Topform und war entscheidend für den glatten Erfolg der Spielvereinigung. Nach vier und nach 18 Minuten hatte er bereits seinen Doppelpack fertig, dem er in der 68. Minute noch seinen dritten Treffer folgen ließ und damit in dieser Saison schon 19 Tore erzielt hat. Dazwischen lagen noch das 3:0 durch Burkhard Venker (28.) und der Sendener Anschlusstreffer in der 41. Minute, den Beckums Abwehrspieler Albian Kokollari mit einem Eigentor besorgt hatte.

Zu allem Überfluss sah Sendens Marvin Tjaden die rote Karte nach einer guten Stunde, so dass jegliche Hoffnung auf eine mögliche Aufholjagd bereits geschwunden war.

Für Sendens Trainer Rabah Abed war die Niederlage nicht nur vermeidbar, sondern auch unverdient. „Wir mussten nach zehn Minuten durch Lucas Morzonek und Ali Shinawi mit 2:0 führen, haben aber die Großchancen nicht genutzt, wie später auch Hendrik Heubrock. Dann bekommt Beckum einen fragwürdigen Elfmeter, später beim dritten Tor helfen wir kräftig mit.“ Es sind die individuellen Fehler, die der VfL schleunigst abstellen muss. Und die eigenen Chancen sollten genutzt werden, dann geht´s auch wieder aufwärts für die Blau-Weißen.