VfL Senden hat keine Angst vor großen Namen

Wenn der VfL Senden am Samstag (20. August) um 11.30 Uhr Westfalia Herne empfängt, dann betritt die Elf von Abdel Belkadi und Niklas Berik Neuland. Nie hat ein VfL-Jugendteam so hoch gekickt. Klein beigeben wollen die Sendener trotzdem nicht.

Niklas Berik war zwar selbst an dem Abend gar nicht vor Ort. Aber klar, räumt der Co-Trainer des U 19-Landesligisten VfL Senden ein, ein ganz kleines bisschen habe die 2:3-Testspielniederlage gegen die zweite Seniorenmannschaft des VfL schon geschmerzt. Nicht nur wird die inzwischen von Phillipp Roberg gecoacht, einem der Architekten des Aufstiegs der A-Jugendlichen im Frühjahr. Beim B-Ligisten kickt fortan auch ein halbes Dutzend Spieler aus jener Mannschaft, die vor ein paar Monaten – durchaus überraschend – Bezirksligameister wurde. Den Ehemaligen hätte man ja schon gern gezeigt, was die neue Truppe so draufhat.

Trotz der Niederlage: einiges, glaubt Berik. „Ich denke schon, dass wir in der neuen Klasse konkurrenzfähig sind.“ Vielleicht nicht in den Duellen mit den drei, vier Besten (erster Westfalenligaanwärter sei TuS Haltern). Aber die übrigen Teams, die ebenfalls um den Nichtabstieg kämpfen, die wähnt Berik auf Augenhöhe mit der Elf, die Abdel Belkadi, der neue Chefcoach, und er verantworten.

Berik bittet um Geduld

Gleichzeitig bittet der Mann, der bereits beim historischen Triumph in der Vorsaison – nie zuvor hat eine VfL-Jugendmannschaft den Sprung in die Landesliga geschafft – an der Seitenlinie stand, Fans und Spieler um Geduld: „Wir haben im Sommer den halben Kader ausgetauscht. Das Team muss also erst mal vernünftig zusammenwachsen.“

Die meisten Neuankömmlinge waren zuvor in der eigenen B 1 (Kreisliga) aktiv. Auch von den vier externen Zugängen – David Fulda (Spvgg. Erkenschwick), Leon Skegro (Wacker Mecklenbeck), Baran Yildirim (ASC Dortmund) und Karam Alnaji (TSG Dülmen) – bringt nur Fulda überkreisliche Erfahrung mit.

Die Vorbereitung bezeichnet Berik als „durchwachsen. Fast immer waren mehrere Leute im Urlaub oder anderweitig verhindert. Was in einer solchen Findungsphase natürlich nicht eben von Vorteil ist.“ Dennoch machten die jüngsten Siege in Altenberge (5:2) und Hiltrup (3:2) Mut mit Blick auf den Saisonstart. Am morgigen Samstag (20. August), 11.30 Uhr (Bulderner Straße), bittet der VfL den SC Westfalia Herne – nur einer von vielen klangvollen Namen in dieser Liga – zum Tanz.