VfL Senden in Borken: Mit der Pause kommt der Bruch

Erste Hälfte hui, zweite leider pfui – so könnte man die Partie des VfL Senden bei der SG Borken knapp auf den Punkt bringen. Nach der Pause gaben die Gäste ein Spiel aus der Hand, dass sie vorher ganz klar im Griff gehabt hatten.

War nach der Partie in Borken angefressen: VfL-Trainer Thomas Morzonek (l.)

„Das war Schlafwagenfußball sondergleichen“, kommentierte Trainer Thomas Morzonek die zweite Halbzeit der Sendener Landesliga-Fußballer bei der SG Borken, nach der eine 2:4 (1:0)-Niederlage für den VfL zu Buche stand.

Dabei hatte alles so gut begonnen: In Hälfte eins waren die Gäste die klar bessere Mannschaft. Hinten ließen sie nichts anbrennen, vorne vergaben Niklas Castelle (15.) und Bruno Geister (36.) zwei glasklare Torchancen, bevor Geister kurz vor dem Pausenpfiff doch noch zur hochverdienten Führung traf. „Alles war wirklich gut“, so Morzonek.

In der Kabine mahnten Morzonek und Trainerkollege Rabah Abed ihre Jungs noch, „dass die Borkener jetzt richtig draufgehen“. Umsonst. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff stand es 1:2 aus VfL-Sicht, wobei Borkens Kevin Giesen vor beiden Toren recht einsam am langen Pfosten stand. Gegen nun völlig neben sich stehende Sendener traf die SG vor den Augen des fassungslosen Sendener Trainergespanns noch zwei Mal. Und damit, so Morzonek, „haben wir noch Glück gehabt“. Niklas Castelle machte das Ergebnis kurz vor Schluss noch etwas erträglicher.

VfL: Brückner – Heubrock, Tjaden, Gottwald, Schlögl – Shinawi (78. Sanyang), Karaterzi, Dabrowski (34. Wilbers), Geister (83. Berik) – T. Castelle (79. Springeneer), N. Castelle. Tore: 0:1 Geister (41.), 1:1/2:1 Giesen (47./50.), 3:1/4:1 Bone (59./64.), 4:2 N. Castelle (90.).