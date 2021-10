VfL Senden lädt Titelverteidiger zum Viertelfinale

Den Titelverteidiger empfangen die Fußballerinnen des VfL Senden am heutigen Mittwoch im Viertelfinale des Kreispokals Münster. Um 19.45 Uhr laufen die Westfalenliga-Spielerinnen der DJK Wacker Mecklenbeck im Sportpark an der Bulderner Straße auf. Der Gastgeber, selbst Bezirksligist, ist klarer Außenseiter.

Dirk Michelt, beim VfL Co-Trainerin von Annika Scheunemann, will eine Überraschung gegen Wacker aber nicht ganz ausschließen: „Das ist der Pokal. Da haben wir in der Vergangenheit bereits höherklassige Mannschaften rausgeworfen. Obwohl wir uns im laufenden Wettbewerb bisher selbst schwer getan haben . . .“

In den ersten beiden Pokalrunden gewann Senden erst mit 3:2 beim TuS Saxonia Münster (mit einem Tor von Hanan Das in der Nachspielzeit) und dann – nach Elfmeterschießen – mit 4:2 bei der SG Selm/Südkirchen. Doch gegen die beiden A-Ligisten war der VfL selbst der Favorit. Also kann man die engen Ergebnisse auch durchaus den ungeschriebenen Gesetzen des Pokals zuschreiben. Was den Sendenerinnen heute wiederum Mut machen sollte . . .

Lorena Gräfe, die am vergangenen Sonntag das goldene Tor im Ligaspiel gegen Gremmendorf 2 schoss, steht heute aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung. Aus arbeitstechnischen Gründen ist auch der Einsatz von Das nicht völlig sicher. Unterstützung für die VfL-Offensive kommt mit Lisa Klieve aus der zweiten Mannschaft. Und dann können sich Team und Anhang auf die Rückkehr einer alten Bekannten freuen: Ex-Spielerin Andrea Vollmer, die als Vereinsmitglied noch immer spielberechtigt ist, wird heute abend noch einmal die Fußballschuhe schnüren.