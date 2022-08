VfL Senden müht sich zum 4:2 in Everswinkel

Es war nicht das erste Mal in den vergangenen Wochen – siehe Nottuln, siehe Ottmarsbocholt, siehe Türkspor –, dass der VfL Senden Mühe hatte, ins Spiel zu finden. In Runde eins des Kreispokals, bei A-Ligist SC DJK Everswinkel, lag die Elf von Rabah Abed und Thomas Morzonek nach schwacher erster Hälfte mit 1:2 zurück. Erst eine Steigerung in Durchgang zwei und drei späte Tore bescherten dem hiesigen Fußball-Landesligisten das Weiterkommen am Samstagnachmittag.

Und wieso der neuerliche Stotterstart? So ganz kann sich Abed keinen Reim draufmachen: „Zu großer Druck kann in der Vorbereitung – auch wenn es das erste Pflichtspiel war – nicht das Problem sein.“ Eher schon „viele Unkonzentriertheiten“, „zu große Abstände im Zentrum“ und eine „mangelhafte Restverteidigung“.

Zwar sei es bereits in den ersten 45 Minuten das erwartete „Spiel auf ein Tor“, das der DJK, gewesen. Doch nach einem Doppelschlag (26./27.) lag der Außenseiter plötzlich vorn. Fynn Auffarth hatte einen Konter erfolgreich abgeschlossen, Lars Ottens ein feines Solo mit dem 2:0 gekrönt.

Besser aus Gästesicht wurde es ab Minute 37. Da kamen Tim Castelle sowie Jürgen Sinev ins Spiel – und mit ihnen mehr Kreativität, aber auch zusätzliche Angriffswucht. Nur 60 Sekunden später stellte Ali Shinawi den Anschluss her. Bloß: Weitere Tore wollten trotz drückender Überlegenheit der Sendener zunächst keine fallen. Allein drei Mal trafen die Besucher das Gebälk, ehe, endlich, Shinawi nach Foul an Castelle in der Box vom Punkt netzte (83.). Sinev (88.) und Adel Al Hamoud (90.) machten alles klar.