VfL Senden setzt seinen Lauf auch gegen WSU fort

Gegen die Warendorfer SU konnte der VfL Senden (Staffel 7) seinen positiven Trend fortsetzen. Die Partie im Sendener Sportpark endete mit einem deutlichen 5:0 (1:0).

Nach einem so deutlichen Sieg sah es aber zunächst nicht aus. „Wir hatten in Hälfte eins zwar mehr vom Spiel, waren aber im Spiel nach vorne zu ungenau und in der Nähe des Strafraums zu ungefährlich und teilweise zu inkonsequent“, so Sendens Trainerin Annika Scheunemann.

Nach gut 20 Minuten wurde Julia Reckers gefoult. Lorena Gräfe verwandelte den Freistoß zum glücklichen 1:0: Der Ball rutschte Torhüterin Jürgenschellert durch die Beine. Glück hatte der VfL auch zehn Minuten später, als sich eine WSU-Spielerin gegen die Sendener Abwehr durchsetzte, der finale Schuss den Kasten von VfL-Keeperin Celine Sprengart aber knapp verfehlte.

In Hälfte zwei sollte alles etwas konzentrierter ablaufen. Zumal, aufgrund der knappen Führung, noch mal mit einem Sturmlauf von Warendorf zu rechnen war. Zwar setzten sich die Gäste auch tatsächlich zunächst in der Hälfte der Gastgeberinnen fest, gefährliche Torchancen konnten sie aber nicht kreieren.

Die Sendenerinnen konnten sich befreien, und das Kombinationsspiel klappte mit jeder Minute besser. Die eingewechselte Theresa Wellerdieck bediente Vanessa Piepenbreier nach schönem Solo über links, und diese musste den Ball nur noch über die Linie drücken (65.) Nur fünf Minuten später eroberte Lisa Zensen an der Mittellinie den Ball. Ihren Lauf über die Platzhälfte krönte sie dann mit dem Treffer zum 3:0.

Die starke Wellerdieck belohnte sich für ihre Leistung noch mit zwei eigenen sehenswerten Treffern. Die Schüsse aus der zweiten Reihe flogen jeweils lang über die Warendorfer Torhüterin (80./90.).

„Die Personalreihen füllen sich wieder bei uns“, so Trainerin Scheunemann. „Die guten Leistungen im Training bringen wir mehr und mehr sonntags auf den Platz. Aufgrund unserer starken zweiten Hälfte ein verdienter Sieg.“

VfL: Sprengart – Schulz, Böcker, Beck, Wolters (55. Schemmelmann) – Zensen, Piepenbreier - Gräfe, Das (80. Klieve), Hörling – Reckers (60. Wellerdieck).